Zagrepčanin 7 godina nije dolazio na posao, a primao platu, sad ga čeka pakao!

Muškarac za koga se navodi da se zove Ante radio je kao majstor u domu za decu u Zagrebu, a posle dugog sudskog procesa presuđeno je da poslodavcu mora da plati 137.000 evra odštete.

On na posao nije dolazio od 2012. do 2019. godine, a za to vreme je dobijao punu platu i jubilarne nagrade, ukupno 897.705,03 kune.

Sve je počelo pošto poslodavac nije bio zadovoljan njegovim radom. Međutim, majstor je, umesto da popravi odnos i ponašanje, tužio ustanovu u kojoj je radio. Tvrdio je da je polno uznemiravan i diskriminisan po raznim osnovama.

Prema pisanju hrvatskog portala Danica, njemu je u tom periodu isplaćena prosečna mesečna bruto suma u iznosu od oko 10.700 kuna. Pošto na sudu nije uspeo da dokaže da ga je poslodavac polno uznemirivao, omalovažavao, potcenjivao i diskriminisao, sud je tužbu majstora odbio u oktobru 2019. godine.

Nakon što se posle sedam godina pojavio na poslu dobio je otkaz, za koji smatra da je neopravdan i ponovo je tužio firmu. Istovremeno i Dom je tužio majstora zbog odbijanja da vrati novac koji mu je isplaćivan kao zarada tokom sedam godina kada se nije pojavljivao na poslu. Inače, ovo podseća na jedan raniji slučaj, koji je imao odjeka širom sveta.

Sudija je ovih dan odlučila da muškarac bivšem poslodavcu mora platiti više od milion kuna, odnosno oko 137.000 evra: 119.000 evra za bruto po osnovu isplaćenih zarade i 18.400 evra na ime naknade sudskih troškova.

Presuda je nepravosnažna i muškarac se na nju može žaliti. Izgubi li, ukupna odšteta mogla bi dostići iznos od 150.000 evra.

