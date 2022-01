Zanimljivo: Prsti na kojima nosite prstenje otkrivaju kakva ste osoba

Prstenje vekovima ima dekorativnu i ritualnu funkciju u brojnim kulturama.

U prošlosti, prstenje je korišćeno kako bi pokazalo nečiji položaj, pa su bili i te kako deo svakodnevnog aksesoara vladara, vladarskih porodica, visokih državnih funkcionera i sveštenika.

Društveni status bogatih građana, trgovaca, zanatlija i plemića, prikazivan je glomaznim kamenjem, filigranskim radom i gravurama.

Danas, prstenje nema toliki značaj za pokazivanje društvenih statusa. Njegova ritualna funkcija ogleda se pre svega u burmama, koje ljudi nose celog života, kako bi pokazali svoju vernost partneru.

Prema hiromantiji, dnevnoj veštini proricanja sudbine iz dlana, prstenje govori mnogo toga o osobi koja ga nosi.

Svaki prst je povezan sa određenom planetom, a nošenje nakita baš na njemu, govori o karakteru i osobinama ličnosti koja ga poseduje.

Značenje prstenja na malim prstima

Prema verovanjima hiromantije, malim prstom vlada Merkur, koji se smatra planetom komunikacije. Stoga, smatra se da prstenje na malim prstima predstavlja inteligenciju i pregovaračke sposobnosti nosioca.

Prsten na levom malom prstu:

U 19. i ranom 20. veku, oženjeni muškarci su nosili svoje burme na malim prstima. Venčano prstenje, često je nošeno uz personalizovane pečatnjake, na kojima su često bili ugravirani simboli porodice kojoj pripada, inicijali ili zvanje.

Početkom 20. veka, prstenje sa pečatom se često moglo videti kod članova mafije i drugih kriminalnih grupa, koje su na taj način želele da pokažu svoju moć.

Prsten na desnom malom prstu:

U nekim državama, prsten na desnom malom prstu se smatra simbolom akademskog zvanja, jer pojedini univerziteti, poput američkih vojnih koledža, svojim diplomcima dele prstenje.

Značenje prstenja na domalom prstu

Domalim prstom vlada Sunce, koje simboliše ljubav, romantiku i emocije, tako da nije iznenađujuće da mnoge kulture stavljaju svoje vereničke i venčane prstenje upravo na ovaj prst.

Prsten na levom domalom prstu:

U zapadnim kulturama, ovaj prst je rezervisan za burmu. Ovaj običaj je vezan za verovanje da vena ljubavi (vena amoris) koja se nalazi u ovom prstu, vodi direktno do srca.

Dakle, nošenje prsta an domalom prstu leve ruke simboliše, pre svega, vernost i zauzetost.

Žena obično nosi i burmu i verenički prsten na levoj ruci, pri čemu se burma prva stavlja, kako bi bila bliže srcu.

Takođe, postoji verovanje da slobodne osobe, to jest, one koje nisu u vezi, ne treba da nose prsten na ovom prstu jer to donosi nesreću.

Prsten na desnom domalom prstu:

Značenje je u istočnim kulturama, pravoslavnim zemljama i Indiji, isto kao i značenje koje na zapadu ima nošenje prstena na levoj ruci.

U irskoj kulturi, samci često nose irski “Claddagh” prsten srcolikog oblika na svom desnom domalom prstu, sa vrhom srca okrenutim od tela.

Ljudi u vezi nose prsten sa vrhom srca okrenutim prema telu.

Značenje prstenja na srednjim prstima

Srednjim prstom, prema hiromantiji, vlada Saturn, planeta strpljenja, mudrosti i pravde. Nošenje prstenja na srednjem prstu, simboliše osobu od integriteta, okrenutu sebi i želji za samospoznajom.

Značenja prstenja na kažiprstu

Kažiprstom vlada Jupiter, koji se smatra planetom moći, samopouzdanja i vođstva.

Prsten na levom kažiprstu:

Pre nekoliko stotina godina kraljevi, kraljice i drugi članovi kraljevske porodice nosili su prstenje sa svojim porodičnim grbom na levom kažiprstu, dok članovima zajednice koji su se na društvenoj lestvici nalazili ispod visokog društvenog statusa uopšte nije bilo dozvoljeno da ga nose.

Prsten na desnom kažiprstu:

U judaizmu, desni kažiprst simbolizuje brak. U toku tradicionalne jevrejske ceremonije venčanja, mladoženja će staviti burmu na nevestin desni kažiprst.

Značenje prstenja na palčevima

Mars, planeta energije, strasti i rata, vlada palcem. U hiromantiji se smatra da palac predstavlja logiku i snagu volje.

Prsten na levom palcu:

Smatra se da leva ruka odražava čovekovo unutrašnje “ja”, te se tako smatra i da nošenje prstena na levom palcu pomaže nosiocu da razvije snagu volje.

Prsten na desnom palcu:

U brojnim kulturama, prstenje sa natpisima koji se nose na palcu često ukazuju na nečije bogatstvo i društveni uticaj.

Kroz istoriju, muškarci su na palčevima nosili prstenje za streličarstvo, kako bi zaštitili ruke od povreda prilikom gađanja strelama. Tako je prstenje na palčevima postalo simbol hrabrosti i muževnosti.

