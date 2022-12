Zapanjujuća optička iluzija: Samo 10% ljudi može da pronađe odgovor za 10 sekundi

Da li ste znali da iluzije kroz kombinaciju boja, šara i osvetljenja mogu stvoriti slike koje mogu da zavaraju naš mozak? A ima li boljeg načina da saznate od provere kroz ovu ‘magičnu’ iluziju?

It's called the Munker-White Illusion. How many different colors do you think there are? pic.twitter.com/npq8aHoR6L

— Rose (@mentalcasemama) October 26, 2022