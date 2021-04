Zapanjujuće: Nestao najveći glečer na setu

Donedavno najveći glečer na svetu A68, više nema taj status. Pokrivao je oblast od blizu 6.000 kvadratnih kilometara kada se odlomio od Antarktika 2017. godine i bio je veličine Velsa.

Međutim, sada satelitski snimci pokazuju da tog masivnog glečera više nema, odnosno da je razbijen u više manjih delova, za koje američki Nacionalni centar za podatke o ledu kaže da ih više i ne vredi pratiti.

A68 se odvojio od ledene oblasti na ivici antarktičkog poluostrva i godinu dana je uglavnom mirovao, međutim, onda je počeo da pluta prema severu i da ubrzava usled jakih struja i vetrova.

Težak milijardu tona, glečer je krenuo ka Južnoj Džordžiji, britanskoj ostrvskoj teritoriji u južnom Atlantiku, sa plićacima gde se istopi većina lednika, preneo je Tanjug, pozivajući se na svetske medije.

This is the end of A68 and the whole family of icebergs it spawned. It started the size of Delaware, but the largest remaining piece is 3×2 NM, which is admittedly is a big chunk of ice, but small by #Antarctica standards. It broke up ~140NM NE of S Georgia. @tomalak55 @usnatice pic.twitter.com/Wtg07zNq8V

— Iceberg Mayhem 🧊🇦🇶 (@Readinger11) April 16, 2021