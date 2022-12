Zašto je voće i povrće uvek na ulazu u prodavnici? Razlog bi mogao da vas iznenadi

Ako ste ikada ušli u supermarket po jedan artikl i izašli s kolicima punim stvari, znajte da niste jedini. Supermarketi imaju mnoštvo pametnih načina da navedu kupce da potroše što više novca, piše Mentalfloss.

Na primer, nije slučajnost da su skuplji artikli obično na policama tačno u nivou očiju. Takođe nije uzalud to što mnoge cene završavaju s 99. Budući da smo navikli da čitamo s leva nadesno, naši mozgovi u osnovi ignorišu 99 i zaokružuju cenu. Umesto da za kesicu čipsa od 49,99 dinara smatramo da košta 50 dinara, verovatno je da ćemo se osećati kao da košta 40 dinara.

Planovi prodavnica takođe su strateški—i postoji razlog zašto se koji odeljak s proizvodima tako često nalazi napred. Kada uđete u prodavnicu, teško je propustiti priliku da napunite svoju korpu šarenim nizom voća i povrća, koji blistaju od vode koja ih čini posebno svežima.

Kao što je Pako Anderhil, autor knjige Why We Buy: The Science of Shopping, rekao za Chicago Tribune još 2010. godine, “svaki odeljak s proizvodima ima tendenciju da bude teatralno osvetljen, tako da sve izgleda bolje u prodavnici nego kada to donesete kući. Skoro svaki supermarket zna da ćete kupovati više, ako mogu da pokrenu vaše sluzne žlezde na rad.”

Kako tvrdi Anderhil, pekarski deo je obično blizu vrata iz istog razloga. A ako je prva stvar koju ćete uraditi kupovina krastavaca, jabuka i drugih hranjivih opcija, možda ćete osećati da imate pravo da kupite nešto manje zdravo za jelo dok dalje prolazite kroz prostor prodavnice.

Supermarketi imaju metode koje će vas naterati da pokrijete što je više moguće odeljenja prilikom kupovine. Jedan od njih je postavljanje odeljenja s mlečnim proizvodima u zadnji deo prodavnice, tako da će svaki kupac s mlekom, jajima, maslacem ili nekim drugim osnovnim mlečnim proizvodom na svom spisku morati da prođu pored mnoštva drugih odeljenja na svom putu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.