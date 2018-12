Zašto mlade nose veo? Razlog je JEZIV

Postoje razni svadbeni običaji. Za neke sigurno ne znate ni kako su nastali. Da li ste se ikada zapitali zašto mlade nose veo? Sigurno niste znali da je razlog pomalo jeziv.

Mlade veo nose još od Rimskog doba, a razlog za to nije baš bajkovit i romantičan, kako smo mislili. U to vreme, žene su od glave do pete bile prekrivene crvenim plaštom. Plašt je trebalo da predstavlja mladu u vatri, kako bi ona odbila i zastrašila sve zle duhove koji bi želeli da bace kletvu na par.

Tokom vremena i menjanja mode, mlade su počele da nose samo veo kako bi se zaštitile od ovih zlih duhova. Do današnjeg vremena, veo nose i iz razloga da sakriju lice pred mladoženjom kod ugovorenih brakova.

Danas je veo više ukras nego što simbolizuje običaje. Izuzetak možemo pronaći u jevrejskoj kulturi, gde mlade nose veo kako bi se javnosti pokazalo da mladoženja ne ženi mladu samo zbog njenog fizičkog izgleda.

Iako je razlog nastanka ovog običaja jeziv, veo treba da nas asocira na najsrećniji dan u životu – venčanje i treba da ga posmatramo kao bajkovit i nežan deo ove ceremonije.