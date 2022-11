Zašto su dugmad na muškim i ženskim košuljama sa različite strane?

Postoji već vekovima usvojeno pravilo da su dugmad ženskih košulja na levoj strani, a kod muških na desnoj. Za ovu razliku postoji nekoliko objašnjenja, ali nijedno nije, u potpunosti, prihvaćeno.

Jedno od istorijskih objašnjenja sugeriše da je dizajn ženske odeće baziran na potrebi dojenja deteta. Proizvođači odeće pretpostavljaju da su žene većinom dešnjakinje i da će koristiti levu ruku za nošenje dece. Dakle, kada bi trebale nahraniti bebu, mogle bi desnom rukom otkopčati košulju.

Još jedno objašnjenje za ženske košulje datira iz 16. veka. Naime, ženske bluze, zapravo, nisu ni zakopčavale. One su se, uglavnom, vezivale. Odeću sa dugmićima mogle su sebi da priušte tek bogatije žene i one na visokim društvenim položajima. Naravno, te dame se nisu same oblačile, to su činile sluškinje ili sobarice. A, kako bi njima bilo lakše da obuku svoje nadređene, držale su odeću u levoj ruci, a desnom su zakopčavale dugmad.

S druge stane, mnogi elementi muške mode mogu se pratiti sve unazad kroz istoriju, do vremena kada su mnogi nosili uniforme. Kako se pretpostavlja da su muškarci većinom dešnjaci, dugmad postavljena s desne strane su im omogućavala bolji ‘pristup oružju’.

Istoričari možda nikada neće dokučiti kako su tačno dugmad na ženskoj odeći završila na levoj, a muškoj na desnoj strani, ali bez obzira na poreklo, ova dizajnerska neobičnost je sada samo još jedan bizaran običaj, jer se mnogi i ne obaziru na nju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.