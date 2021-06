Zastrašujući prizor: Hiljade paukova isplelo ogromnu mrežu (foto, video)

Zastrašujući prizor pojavio se u Australiji – na hiljade paukova pojavile su se u pojedinim regionima ove zemlje, a njihova mreža prekrila je ogromne površine.

Delovi australijske pokrajine Viktorija prekriveni su paučinom posle poplava koje su uništile staništa ovih zglavkara.

Dr Ken Voker, entomolog iz Muzeja u Melburnu, rekao je da se radi o pojavi koja nije neuobičajena za Viktoriju tokom zime.

SPIDER INVASION: Thousands of spiders and their webs have blanketed bushland in Australia's state of Victoria, after heavy rain and flooding hit the region. pic.twitter.com/bEHcy6oeDw

