Zbog jednog detalja na fotografiji iz 1940-ih, ljudi su uvereni da je na njoj putnik kroz vreme

Stara fotografija snimljena na plaži u Kornvolu 1943. godine ponovo je privukla pažnju korisnika interneta i izazvala pometnju.

Slika prikazuje ljude na plaži Tovan, Njuki, uključujući čoveka u odelu koji drži nešto što izgleda neobično. Fotografija, koja je postala viralna kada ju je Stjuart Hamfris podelio na Tviteru, prikazuje „britanske ratne radnike koji beže na more“.

Man in 1943 photograph appears to be using a mobile device, social media users claim he is a time traveler. https://t.co/tELBy0m45Y #geek #science #scifi #geeksresist #photography pic.twitter.com/YwELazzRZe

— TechEBlog (@techeblog) October 8, 2018