Zbog komentara voditeljke Slagalice, oglasio se i RTS (video)

Kristina Radenković, voditeljka kviza „Slagalica“, izazvala je haos na društvenim mrežama kada je u nedavnoj emisiji superfinala ispravila takmičara zbog akcentovanja reči „kontinent“.

Javnost je žestoko osudila njen potez, te su u roku od par minuta osvanuli brojni komentari u kojima se napada voditeljka, a povodom ovog događaja se oglasio i RTS.

– Primedbe zbog pravilne upotrebe akcenata u najgledanijoj srpskoj televizijskoj emisiji TV Slagalica upućene Javnoj medijskoj ustanovi Radio-televizija Srbije poprimile su u javnosti neprimerene razmere. Neosnovane optužbe su, paradoksalno, upućene kvizu koji mnogo polaže na tačnost, informativnost i vrednosti obrazovanja, nauke i kulture. Da je došlo do greške ili nepravilne upotrebe akcenata, reakcija javnosti bi bila razumljiva – međutim, greške nema. RTS kao javni servis ima odgovornost prema jeziku i svest o potrebi poštovanja jezičkih normi, uključujući i one akcenatske. Lektori zaposleni u našoj kući rukovode se svojim profesionalnim znanjem i normativnim priručnicima, pre svega Pravopisom Matice srpske i šestotomnim Pravopisnim rečnikom Matice srpske, koji predstavljaju „ustav“ srpskog književnog jezika. Često čujemo primedbu da je jezik živa stvar i da se neprestano menja, te da su književni akcenti na kojima mi istrajavamo u nesaglasju sa „stanjem na terenu“. Ovo i jeste pitanje koje zaslužuje da bude najozbiljnije razmotreno, i to od strane institucija koje se bave jezikom – Odbora za standardizaciju jezika, Instituta za srpski jezik i Odeljenja za srpski jezik u Matici srpskoj. Do tada, dok institucije, eventualno, ovo pitanje ne razreše, Radio-televizija Srbije će nastaviti da se rukovodi akcentskim pravilima koja su još davno utemeljili Đuro Daničić i Vuk Karadžić.

