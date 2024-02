Zbog ovog pitanja u Poteri morao je da se oglasi i Novak Đoković: „Kako to nisu znali?“ (video)

U epizodi hrvatskog kviza Potera pojavilo se pitanje na koje je i Novak Đoković morao da odreaguje.

Naime, voditelj je u završnoj poteri pitao tragača Deana Kotigu: „Za kojeg se tenisera 2014. godine udala Jelena Ristić?“ Tragač je imao pomalo zbunjen izraz lica kad je čuo pitanje, a potom je rekao „dalje“.

Tada su takmičari dobili priliku da Kotigu vrate korak unazad. Međutim, dva preostala kandidata su nakon dogovaranja shvatili da ne znaju odgovor pa su rekli – Ivan Ljubičić.

Ljubičić podelio scenu iz kviza

Tu scenu iz kviza na svojem Instagram profilu podelio je upravo Ljubičić, a u komentarima mu se javio Đoković.

„Auuuuu! Pa kako to nisu znali!?“ napisao je Nole uz puno emotikona koji plaču od smeha.

Jelena i Novak upoznali su se preko zajedničkih prijatelja još dok su bili srednjoškolci, a povezao ih je razgovor o sportu. Novaku je tad bilo 17 godina, a Jelena je od njega starija 11 meseci. Venčali su se 2014. godine i imaju dvoje dece.

„Na prvi pogled osvojila me osmehom. Naravno, izgled uvek prvi dolazi do izražaja, ali za ljubav je potrebno mnogo više. Jelena je bila iskrena od prvog trenutka i hvala Bogu što smo se sreli pre nego što sam postigao velike uspehe jer znam da je ona sa mnom zbog mene, zbog Novaka, zbog klinca kojeg je upoznala kada je imao 17 godina. Ona mi je najveća podrška, sposobna je, ambiciozna i jaka. Kod nje najviše volim iskrenost, to je ono što nas čini srećnima“, rekao je Novak Đoković jednom prilikom.

