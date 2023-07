Zbunjujuće računanje vremena: Ova zemlja za ostatkom sveta kasni 7 godina

Od imenovanja radnih dana do 12 meseci u godini, etiopski kalendar je u velikoj meri isprepleten sa biblijskim anegdotama. Prvi dan u nedelji, na primer, koji se zove ehud, prevodi se kao „prvi dan“ na drevnom jeziku ge’ez, liturgijskom jeziku etiopske crkve. To treba da pokaže da je ehud prvi dan kada je Bog počeo da stvara nebo i zemlju.

Zbog njegove složenosti, Etiopljani metod koji se koristi za izračunavanje kalendara nazivaju bahere hasab, ili „more misli“. Kalendarski sistem počinje sa idejom da su Adam i Eva živeli u rajskom vrtu sedam godina pre nego što su proterani zbog svojih greha. Nakon što su se pokajali, Biblija kaže da je Bog obećao da će ih spasti nakon 5.500 godina. Etiopski i gregorijanski kalendar koriste datum rođenja Isusa Hrista kao polaznu tačku za svoje proračune. Razlika u dva kalendara postoji zato što se za određivanje ovog podatka koriste alternativni proračuni. Etiopska pravoslavna crkva veruje da je Isus Hrist rođen 5.500 godina nakon Božjeg obećanja Adamu i Evi. Rođenje gregorijanskog kalendara je 1582. godine kreirao papa Grgur XIII, koji je napravio neke izmene u ranije korišćenom julijanskom kalendaru. Nekoliko zemalja koje su bile pod vlašću katoličke crkve moralo je da prihvati gregorijanski kalendar, koji je dobio ime po papi koji ga je prvi uveo.

U to vreme, mnoge zemlje su se protivile novom sistemu, koji im je naložio da izbace 11 dana iz julijanskog kalendara. Stanovnici Londona izašli su na ulice u znak protesta zbog novog kalendara, držeći transparente na kojima je pisalo: „Vratite nam naših 11 dana“. Zemlja je odbijala da prihvati gregorijanski kalendar sve do 1752. godine; Sovjetski Savez ga je takođe odbijao do 1918. godine, kada ga je uveo pod uticajem svojih komunističkih vođa, dok je Grčka odbijala da ga promeni sve do 1923. godine.

Dani u mesecu u etiopskom kalendaru

Etiopski kalendar ima 13 meseci u godini, od kojih 12 ima 30 dana. Poslednji mesec, koji se zove pagume, ima pet dana i šest dana u prestupnoj godini. Nasuprot tome, gregorijanski kalendar ima dane koji mogu biti kraći ili više od 30 dana u mesecu. Neke razlike su bile rezultat toga što su kraljevi dodavali dodatne dane mesecima koji nose njihova imena u njihovu čast u julijanskom kalendaru, kao što su jul i avgust, koji su nazvani po Juliju Cezaru i Avgustu i imaju po 31 dan. Četvorogodišnji prestupni ciklus etiopskog kalendara povezan je sa četiri jevanđelista Biblije. Prva godina nakon etiopske prestupne godine naziva se Jovanova godina, zatim sledi Matejeva godina, pa Markova godina. Godina sa šestim epagomenalnim danom tradicionalno se označava kao godina po Luki.

Koliko meseci ima etiopiski kalendar

Pagume, 13. mesec u etiopskom kalendaru, potiče od grčke reči epagomene, što znači „dani zaboravljeni kada se računa godina“. Ovaj mesec ima pet dana ili šest dana u prestupnoj godini. Prema etiopskom kalendaru, godina ima 365 dana, šest sati, dva minuta i 24 sekunde.

Zanimljive razlike

Kao jedna od retkih zemalja na svetu sa sopstvenim kalendarskim sistemom, Etiopija slavi važne praznike na dane koji se razlikuju od ostatka sveta. Na primer, Etiopija u novu godinu ulazi 11. septembra, a ne 1. januara. Kalendar nudi stranim turistima savršen izgovor da održe dve različite proslave za Novu godinu i Božić.

