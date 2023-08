Žene, prvo slovo vašeg imena otkriva vaš karakter ali i sudbinu, smatraju numerolozi

Kao što u numerologiji svaki broj ima posebno značenje, tako se smatra da i svako slovo poseduje određenu energiju i simboliku. Često roditelji provedu mesece razmišljajući koje će ime dati detetu, jer se oduvek smatralo da ono može uticati na karakter i sudbinu.

Prvo slovo imena je u simbolici često najvažnije, a saznajte šta vaše znači:

A

Smatra se da su ove žene rođene vođe, inicijatori, lideri – one su prve kao što je i njihovo slovo prvo. Od detinjstva su nezavisne, odlučne, aktivne i ambiciozne. Vole da vode druge ljude – to se manifestuje u svim oblastima: na poslu, kod kuće i u ljubavi. Nerado se prilagođavaju tuđim željama, gotovo uvek rade po svom. One vole hedonistički način života, podložne su laskanju i pohvalama – uživaju u komplementima. Kada osnuju porodicu, postaju njeni brižni čuvari.

B

Žene čije ime počinje na slovo B odlikuje stabilnost, pouzdanost, svrsishodnost. Takva žena teži pravom uspehu i bogatstvu, i ima ozbiljna sredstva za postizanje želja. Ipak, ispod njenog ambicioznog srca krije se romantičnost i osetljivost, često su introvertne u svom temperamentu. Imaju sklonost ka ekstremnim sportovima, uzbuđenjima i lako preuzimaju rizik.

V

Žene čije ime počinje ovim slovom imaju veliku intuiciju. Ponekad se čini da unapred predviđaju sve događaje oko sebe. U isto vreme, često se dešava da ih bogata mašta sprečava da razdvoje istinu od fikcije. Navikle su da sebi postavljaju visoke ciljeve i imaju dovoljno volje da ih ostvare. Mogu biti ljubomorne i posesivne, ovo je njihova mana. Kada vole, nikada ne varaju i vole celim srcem. Strastvene su u svemu što rade i odani su prijatelji.

G

Žena sa razoružavajućim osmehom. U stanju je da oraspoloži drugu osobu za tren oka, često je omiljena u društvu. Intelektualno nadarena – voli da radi posao koji od nje zahteva kreativnost i inteligenciju, pamćenje, mentalnu aktivnost. Vrlo su pažljive prema svima. Sklone su perfekcionizmu.

D

Ove dame su pragmatične i vrlo prizemne u svojim težnjama. Previše tvrdoglavi, zbog čega često „skliznu“ na putu do svog sna. Postižu lako ciljeve jer veruju u sebe. Ipak, ne trpe kritiku i teško preuzimaju greške. U ljubavi teže zrelosti i iskrenoj posvećenosti, pa pažljivo biraju partnere. Vrlo su šarmantne, a u porodičnim odnosima omiljene i brižne.

Đ

Izdržljivost i snaga. Njihov glavni životni princip: ili sve ili ništa. Ipak, iza ledenog brega može se skrivati pojačana osetljivost. Iako se snažno suočavaju sa problemima, neke stvari ih mogu pogoditi i više nego što pokazuju. Vrlo su pouzdani i odani prijatelji – nikada ne odaju tajne. Istovremeno, oni sami ostaju vrlo tajnoviti i misteriozni. Prirodno su veoma atraktivne i šarmantne.

E

Osećaju potrebu za stalnom komunikacijom i razmenom novih ideja. U ljubavi teže savršenstvu, pa se mogu razočarati, ali kada pronađu pravog partnera, čeka ih bajka. Ipak, najvažnije im je da imaju slobodu, kako u ljubavi, tako i u poslu. Najviše im odgovaraju poslovi na kojima mogu da napreduju i šire znanja.

Ž

Ovo su žene koje uvek imaju veliku misiju, ali mogu imati i previše romantizovane ideje o sebi. Šarmantne su i autentične, ali vrlo lako prelaze granice. Vole kad im događaji idu svojim tokom, teško prihvataju promene u životu. Postižu profesionalni uspeh ako ne odlažu stvari. U ljubavi postaju nežni i pažljivi, sposobni da usreće sve koje vole.

Z

Sanjari. Uz pomoć svoje bogate mašte, često pokušavaju da se izoluju od stvarnosti (posebno u teškim, problematičnim situacijama) i žive u svom imaginarnom svetu. Kroz ružičaste naočare sve okolo zaista izgleda ružičasto, a i sami se osećaju srećnije. Ali nespremnost da se preuzme minimalna odgovornost sprečava čoveka da napreduje i u ljubavi i u profesiji. Vole da budu u centru pažnje, ali nisu narcisoidni. Dugo biraju životnog partnera, a kada ga pronađu žive za ljubav i nesebično je daju.

I

Talentovane, darovite žene koje ne samo da mogu postići određeni uspeh u umetnosti (od modne industrije do muzike), već uvek ostavljaju trag u oblastima kojima se bave. Gledaju svet širokim očima, pokušavajući da ne izgube iz vida i najmanji detalj. Unutrašnja potreba za duhovnošću podstiče ih da stalno napreduju.Otvorene su i iskrene, u komnikaciji se služe samo istinom, čak iako je ona bolna.

J

One su snažni, energični lideri, oprezni, promišljeni i analitični. Poput sunđera, upijaju potrebne informacije, imaju odlično pamćenje i sposobnost učenja stranih jezika. Žene sa početnim slovom J su veoma strastvene, sa bogatom ljubavnom i seksualnom maštom. Vole da udovolje sebi, ali nisu sebične. Imaju razvijeno samopouzdanje.

K

Kreativni ljudi koji nisu navikli da razmišljaju šablonski i ponašaju se kao i svi drugi. Uvek će pronaći način da pokažu svoju originalnost i daju oduška fantazijama. Nikada neće pristati na monoton, nezanimljiv posao, čak i ako obećava odličnu zaradu. Bogata mašta ne sprečava ih da kritički i racionalno tretiraju svoj lični život – vrlo su selektivni u izboru prijatelja i partnera. Zbog straha od razočaranja često izbegavaju nove šasne u ljubavi. Vode zdrav način života.

L

Životi ovih žena su usredsređeni na lepotu, kako na spoljašnju, više na unutrašnju. Imaju izuzetne umetničke sposobnosti, urođenu gracioznost. Iskrene, strpljive, velikodušne. Teško prihvataju vlastite greške. U ljubavi su posvećene, ali zahtevaju da im partner jednakom merom uzvrati ljubav. Ne trpe ograničenja slobode, poštuju i cene sebe.

J

Takve žene su spremne da učine apsolutno sve kako bi se one same i ljudi oko njih osećali ugodno i srećno. Nažalost mogu biti opterećni brojnim brigama. Nosioci brojnih prirodnih talenata. Emocionalni, impulsivni, često deluju na „prvu loptu“, pa mogu donositi impulsivne odluke. Iskreni, ali tajnoviti. Sentimentalni, potrebna im je osoba sa bogatim unutrašnjim svetom i razvijenom maštom, sposobna da ih iznenadi i impresionira.

M

Privlačne i zrače neverovatnom harizmom, a uspeh postižu bistrinom uma. Osećajne su, nežne, vole prirodu i imaju miran karakter. Nestrpljive su – ako nešto žele, onda to rade ovde i sada. Znatiželjne su i ne odustaju lako. Vole da uče i testiraju vlastito iskustvo. Mogu biti radoholičari, zato je važno da pronađu balans između poslovnog i privatnog života.

N

Samosvesne i odvažne. Uvek gledaju u pravcu napretka i razvoja. Mogu biti opsednue vlastitim ambicijama i zaboraviti na sebe i svoje potrebe. Trude se da se izdvoje iz mase i postignu nešto veliko. Znatiželjne su i vole da otkrivaju misterije. U ljubavi su uvek atraktivne zbog svoje tajanstvenosti i posebnosti.

NJ

Ljubitelji slobode, vole da krše pravila i stalno prelaze granicu dozvoljenog. Iako ih neki gledaju osuđujuće, većina potajno zavidi njihovoj unutrašnjoj nezavisnosti. Za takve žene kažu da „vide kroz ljude“ – imaju izoštrenu intuiciju i lako čitaju ljude. Veoma ih je teško prevariti. Posvećene su svojoj misiji i poštuju sebe.

O

Žene sa visokim principima. Njihova duhovna ubeđenja jaka su koliko i njihova volja. Vole da osećaju granice dozvoljenog, da se pridržavaj pravila – to im uliva poverenje i osećaj sigurnosti. Znaju kako razlikovati glavnu stvar od životne vreve. Nikada ne rizikuju sa novcem, pravilno izračunavaju budžet, troše i mudro ulažu. Njihove sposobnosti mogu se uspešno primeniti u praksi izgradnjom karijere u finansijskom sektoru. Ljubomora može biti ozbiljan test za njihovu vezu.

P

Harizmatična ličnost! Vrlo su posebne i zanimljive, imaju razvijen smisao za humor. Navikli su da se okružuju samo najzanimljivijim, jedinstvenim ljudima koji ih podstiču na samopoboljšanje. Nikda se ne predaje panici, već zadržava jasnoću misli. Sreću pronalaze samo pored osobe koja im je po karakteru bliska.

R

Takve žene se ne plaše posla i uspeha, što će od njih zahtevati ogromnu snagu i strpljenje. Adrenalin i velika količina potrošene energije – za njih je to oslobađanje. Dobrodušne, simpatične, ali prilično oprezne osobe. Vole samoću i tišinu, a izuzetno su odgovorne. Uvek će pokušati da dominiraju. Najčešće ljubavnog partnera pronalaze među bliskim prijateljima.

S

Životni put žena čije ime počinje sa ovim suglasnikom, podređen je jedinstvenom cilju – svakako da se izdvoji iz sive mase. U svom cilju uvek biraju dobra sredstva. Cene materijalni razvoj, ali im je jednako važno duhovno stanje.Tek kada ostvare željeno u svom životu, počinju da traže životnog partnera. U ljubavi imaju velika očekivanja i ne pristaju na ništa manje od toga.

T

Od detinjstva ne mogu sedeti na jednom mestu. S vremena na vreme ih treba podsetiti da je vreme da uspore. Imaju snažnu energiju i uvek žele više od života. U njih se možete zaljubiti na prvi pogled jer prosto zrače takvom energijom. U ličnim odnosima su asertivni i svojeglavi, ali su istovremeno požrtvovni i strastveni. Uvek govore istinu u lice.

Ć

Nežne osobe posvećene vlastitim ciljevima, ali često i zalutale na ovom svetu. Žive u svojoj mašti, što im može otežati da se suoče sa problemima, ali i doneti mir i spokoj. Skloni su da se zaljubljuju u potpuno suprotne ljude od njih jer tako teže izazovu. Maštaju o velikim stvarima, ali sebe često ograniče.

U

Posvećeni, strpljivi i ambiciozni. Sklone su avanturama i vole da rizikuju. Apsolutno nekonfliktne osobe. Čini se da im je suđeno da žive po principu „daj i uzmi“: Što se više žrtvuju i čine za dobro drugih, to više dobijaju zauzvrat. Imaju vrlo istančan osećaj za vreme, drže raspored pod kontrolom, jer takvim ljudima, u doslovnom smislu te reči, svaki minut se računa. Imaju oštru intuiciju koja se graniči sa ekstrasenzornim sposobnostima.

F

Veličanstveni čuvari porodice. Nesebični u ljubavi i odani svojoj porodici. Izuetno posvećene porodičnim odnosima. Za takve žene je veoma važno da u svom saputniku nađu pouzdanu podršku: duhovnu i materijalnu. Dobri su savetodavci, pa je divno imati ih za prijatelje. Sa smirenošću se suočavaju sa problemima.

H

Oni čije ime počinje ovim slovom mogu brzo steći bogatstvo, ali ga i trenutno izgubiti. Govore o kupoholičarima i potrošačima koji dobijaju istinsko zadovoljstvo kada troše novac. Dugoročno gledano, oni zahvaljujući svom talentu pronalaze finansijsko blagostanje. Navikli su da se oslanjaju na svoje snage i veoma su pažljivi. Saosećajni!

C

Neke od najduhovitijih žena. Imaju briljantan smisao za humor i to je njihovo glavno oružje zavođenja. Zahvaljujući njemu, stalno su okruženi ne samo prijateljima, već i velikim brojem obožavalaca. Njihov glavni talenat je bistar um i moć rasuđivanja. Posvećene su svojim snovima.

Č

Vrlo su velikodušni i pomažu drugima, ali su posvećene i svojim željama. Romantične su u ljubavi, a sanjaju o velikoj porodici. Mogu biti žrtve toksičnih ljudi, ali ako ih jednom povredite, izgubili ste ih kao prijatelja.

DŽ

Ovo su racionalni i praktični ljudi. Energični i solidarni, sa razumevanjem za druge. Vrlo su štedljivi i pouzdani, a kao šefovi su odlični prema zaposlenima. Često se angažuju u humanitarnim akcijama, a životna želja su im putovanja.

Š

Individualisti snaže volje. Ljudi sa čvrstim stavovima i velikom željom da ostavre ono što sanjaju. Kada se suoče sa krizom, lako ih rešavaju je rostaju smireni. Nikada ne odustaju od planova, već uvek pokušavaju nešto novo i snažno.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.