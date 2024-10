Znate li čija je ovo pesma? Ljudi decenijama pokušavaju da otkriju, ali niko ne zna tačan odgovor

Uprkos svim naporima, najmisterioznija pesma na Internetu još uvek je nerešena

Reč je o sint-pop numeri koja je nastala 80-ih godina negde u Evropi i koja svima zvuči poznato, ali niko nema pojma čija je. Magazin „Roling Stoun“ ju je nazvao „najmisterioznijom pesmom na Internetu“, a korisnici decenijama uzaludno pokušavaju da otkriju o čijoj se pesmi radi.

Pesma je prvi put emitovana osamdesetih godina na nemačkoj radio stanici „NDR“, traje tri minuta i govori o neuzvraćenoj ljubavi dvoje Berlinaca sa istočne i zapadne strane zida u vreme komunizma. Sve je počelo kada je obožavalac muzike po imenu Darius S. snimio neke pesme sa nemačke radio stanice „NDR“. Koristio je kasetu da snimi pesme koje mu se dopadaju, ali nije zapisao njihova imena ili izvođače. Jedna od tih pesama bila je mračna i ćudljiva sint-pop melodija sa muškim pevačem i tekstom koji je bilo teško razumeti. Darijusu se svidela pesma, ali nije imao pojma ko je peva ili kako se zove.

Mnogo godina kasnije, 2007, Darijusova sestra Lidija H. odlučila da pomogne svom bratu da sazna više o nepoznatoj pesmi, koja ga je očigledno kopkala. Isečak iz numere postavila je na nekoliko foruma, međutim niko nije mogao da joj pomogne i reši misteriju ove pesme.

Neki od njih su predložili moguća imena za pesmu, kao što su „Like the wind“, „Blind the wind“, „Check it in, Check it out“ ili „Take it in, take it out“, na osnovu njihove interpretacije teksta, ali nijedno od ovih imena nije odgovaralo nijednoj postojećoj pesmi.

U jednom trenutku 2019. godine, ponovo je postala viralna kada ju je brazilski jutjuber Gabrijel da Silva objavio na svom milionskom kanalu i zamolio svoje pratioce da pokušaju da saznaju više o ovoj misterioznoj pesmi. Gabrijel je objavio pesmu na Reditu, Jutjubu i Diskordu, gde je privukla hiljade pregleda i komentara radoznalih ljubitelja muzike, postajući tema epizode Jutjub serije „Tales of the Internet“. Ta epizoda je dobila preko million pregleda i samim tim pokrenula lavinu ljudi koji su se posvetili pronalaženju pesme.

Od tada, mnogi detektivi amateri pridružili su se potrazi za najmisterioznijom pesmom na Internetu, koristeći različite metode i izvore kako bi pronašli tragove. Neki od njih su kontaktirali radio stanice, izdavačke kuće, muzičke novinare i stručnjake, nadajući se da će pronaći nekoga ko zna bilo šta o pesmi. Drugi su analizirali tekst pesme, melodiju, produkciju i stil, pokušavajući da suze njen mogući datum, zemlju i žanr. Neki su čak kreirali baze podataka i veb stranice posvećene dokumentovanju svakog detalja i traga u vezi sa pesmom.

Uprkos svim ovim naporima, najmisterioznija pesma na Internetu ostaje nerešena. Međutim, vremenom su se pojavili neki mogući tragovi, koji mogu, ali i ne moraju da budu tačni. Evo nekih od njih:

– Pesma je verovatno snimljena između 1982. i 1984. na osnovu drugih pesama na Darijusovoj kaseti i vrste kasetofona koji je koristio.

– Možda je puštena u radio programu pod nazivom Musik fur junge Leute (Muzika za mlade) na NDR 1, čiji je domaćin bio Pol Baskervil.

– Verovatno je otpevao nemački ili austrijski bend sa engleskim tekstovima, na osnovu nekih reči i akcenta koji zvuče kao nemački.

– Na bend su skoro sigurno uticali bendovi kao što su Joy Division, The Cure i Depeche Mode, što se može shvatiti po samom zvuku pesme.

– Verovatno je objavila nezavisna ili underground izdavačka kuća sa ograničenom distribucijom, pa je zato izgubljena ili uništena.

Do sada novih tragova nije bilo, a možete li vi da rešite misteriju ove pesme ili da nađete neki novi trag?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com