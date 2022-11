Znate li šta je “BIONIČKO ČITANJE”? OLAKŠAĆE vam život (video)

Čitanje je osnova učenja za većinu ljudi. Ipak, čak i oni koji nemaju problema sa čitanjem, nekada se teško mogu fokusirati na ono što čitaju. Tu je nauka ponovo došla do idealno rešenja i to u vidu bioničkog čitanja. Da li znate šta je to?

Kreatori bioničkog čitanja tvrde da je to moguće s novim alatom za fontove. “Bioničko čitanje” revidira tekstove tako da su najsažetiji delovi reči istaknuti. Ovo vodi oko preko teksta i mozak brže pamti prethodno naučene reči.

Suština je da se naše oči ne moraju fokusirati na celu riječ jer naš mozak može ispuniti ostatak reči umesto nas. Podebljavanjem prvog dela reči brže se krećemo od reči do reči.

Kreatori tvrde da bioničko čitanje ima za cilj da pruži podršku pri iščitavanju opsežnog teksta, što bi trebalo dovesti do većeg užitka prilikom čitanja.

Iako su mnogi oduševljeni ovom metodom, postoje i skeptici. Neki su ljudi rekli da im je bilo teže čitati bionički tekst ili da im je odvlačio pažnju ili ih usporavao. Ipak, mozak svakoga od nas radi drugačije i različitim će ljudima pomoći različite stvari.

