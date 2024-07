Znate li šta predstavlja crvena tačka u žumancetu: Mnogi misle da je jaje oplođeno, ali to nije istina

Mnogi misle da je crvena mrlja u žumancetu znak da je jaje oplođeno, međutim, to nije istina.

Ova mrlja se javlja u jajetu zato što je došlo do pucanja kapilara u jajniku kokoške.

Da li će se to desiti zavisi od starosti kokoške, vrste hrane koju jede i uslova u kojima živi, ali to nikako ne znači da to jaje nije dobro za jelo, tvrde stručnjaci. To je zapravo normalna pojava, pa ne treba da vas brine ako naletite na takvo jaje.

I u belancima mogu da postoje crvene mrlje.

Pre nekoliko godina žena iz Kine iznenadila se kada je u belancu jajeta ugledala crvenu tečnost nalik krvi. Kupila je 15 jaja u jednoj prodavnici, bila su skuplja od ostalih jer su kokoške navodno jele samo insekte.

Trgovci su tvrdili da su to posebna jaja i da crvena tečnost u belancima nije ništa neobično. Međutim, naučnici su objasnili da crvena tečnost u belancima može da se pojavi.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.