Znate li šta predstavlja ženski znak na WC-u? Većina misli da je haljina, ali nije

Sigurno ste mnogo puta videli znak za WC na kom su siluete muškarca i žene. Muški znak ima pantalone, ženski znak je u haljini – barem smo tako mislili do nedavno, dok kompanija Axosoft iz Arizone nije napravila kampanju koja želi da izjednači muškarce i žene u određenim uobičajeno muškim zanimanjima, piše The Mirror.

Tanja Katan iz Axosofta tvrdi da trougao nikada nije trebalo da predstavlja haljinu, već plašt, pa tako poručuju da žene mogu da budu superheroji.

– U nauci, tehnologiji, umetnosti, matematici, politici, na ulicama i u našim domovima žene su često nevidljive, nepozvane ili jednostavno zaobiđene. Devojke i žene koje se zanimaju za nauku, tehnologiju, mehaniku i matematiku su manjina – rekli su iz kompanije.

Kampanji It was never a dress cilj je da podstakne razgovore o prihvatanju žena u bilo koje zanimanje. Nije reč samo o jednakosti žena, nego i o tome da se popuni veliki nedostatak radnih mesta u mnogim zanimanjima.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.