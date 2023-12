Znate li zašto Deda Mraz ‘živi’ baš na Severnom polu? Evo odgovora

Dobro znaju mladi i stari da Deda Mraz ‘živi’ na Severnom polu, ali da li znate zašto je baš tamo njegov dom? Nije zato što je veliki ljubitelj hladnoće i voli da nosi svoje veliko crveno-belo odelo.

Jednom godišnje, Deda Mraz skače na svoje sanke koje vuku njegovi magični irvasi i raznosi poklone deci širom sveta. Ali zašto je njegovo prebivalište Severni pol? Razlog je politički karikaturista Tomaš Nast, piše Miror.

U njegovim crtežima iz 1800-ih postojale su „indikacije da se Deda Mraz mogao da kontaktira poštom na Severnom polu“ i u to vreme je postojala prava intriga oko Severnog pola jer su mnogi istraživači pokušavali da dođu do njega. „Ljudi su bili zainteresovani za ova istraživanja, na način na koji smo mi danas zainteresovani da pokušamo da dođemo do Marsa, na primer“, objasnila je istoričarka Fiona Haloran.

Rekla je da je postavljanje Deda Mraza tačno tamo donelo osećaj avanture i intrige, jer ga nećete naći samo ‘u supermarketu na Severnom polu’. To znači da ne postoji opasnost od brisanja ‘misterije Deda Mraz’, ​​pošto on živi toliko daleko od svih ostalih da ga je nemoguće videti – osim ako ga ne sačekate na Božićno jutro, što deca sa liste ‘dobrih’ neće rade ako žele svoje poklone.

Haloran je zatim objasnila da su početni crteži Deda Mraza prikazivali kao prilično mršavog, ali kako je vreme odmicalo izgledao je sve deblji, jer su Amerikanci idealizovali „domaćinski život“. „Tako da je mnoge stvari koje smatramo tipičnim za Deda Mraza – posebno neke od svetlucavih, dedovskih kvaliteta Deda Mraza – Nast je to zaista stvorio u svojim crtežima“, objasnila je ona, a prenosi Večernji.

