Znate li zašto u restoranima hleb dobijete pre jela?

Da li ste se ikad pitali zašto hleb u restoranima dobijete pre pravog jela? Rasprava o tome razvila se na društvenoj mreži Quora, na kojoj korisnici postavljaju pitanja i daju odgovore na brojne teme.

U raspravu se uključilo više od 100 ljudi, a jedan od najboljih odgovora, sudeći prema broju glasova, dao je kuvar Ras Adams iz Vašingtona. On kaže da hleb, pecivo, perece ili šta već restoran poslužuje pre hrane imaju više svrha.

„Prvo da ožednite. Žedni ljudi naručuju pića“, piše i dodaje kako su marže na pića veće nego na hranu. „Drugo, hleb (ili šta već) pokreće probavu i zapravo vas čini još gladnijima nego što ste bili kad ste seli“, nastavlja. Dodaje kako je treći razlog da se rasterete konobari, s obzirom na to da ih mušterije onda manje traže.

Neki su pisali kako je jedan od razloga to što će mušterije verovatno to zapamtiti i ponovo da se vrate u isti restoran. „Možda ostave i veću napojnicu“, objašnjava jedan korisnik Quore. Neki su dodali kako u restoranima to rade kako bi usporili narudžbe, odnosno imali više vremena da pripreme sve ostalo dok hleb okupira ljude.

Odgovor na to pitanje ranije ove godine potražio je Mashed, koji spominje razloge kao što su prikazivanje gostoprimstva gostima i restoranska tradicija, ali i neke mračnije teorije koje možete videti u kratkom videu ispod.

