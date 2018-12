„Zvončići“ uopće nisu božićna pesma, njihova prava tema je mnogo mračnija (video)

“Zvončići“ su jedna od najpopularnijih božićnih pesama, ali malo ko zna da ta pesma uopšte ne govori o Božiću, a daleko je i od vesele porodične pesmice.

Originalno je komponovana 1850-ih za američki Dan zahvalnosti, a nastala je u jednoj krčmi u Medfordu, nedaleko od Bostona, piše CBC.

U Medfordu su se u to vreme održavale trke na saonicama koje su vukli konji, a to divljanje na sankama bila je inspiracija za “Zvončiće“, objasnila je Kina Hamil, profesorka Bostonskog univerziteta i potpredsednica tamošnjeg istorijskog društva.

Ispričala je ponešto i o autoru pesme, Džejmsu Lordu Pierpontu.

„On je zapravo bio kreten. Stalno je ostavljao svoju porodicu. Kad je krenuo na zapad u potrazi za zlatom, ostavio je svom ocu da se brine o njegovoj ženi i deci. Kad mu je žena u međuvremenu umrla, napustio je decu i brzo se ponovno oženio. Navodno supruzi nije došao ni na sahranu“, ispričala je Hamilova.

🎄 Interesting- saw this plaque on High Street, Medford 🎄 #jinglebells

December 8, 2015