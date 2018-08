Da, moguće je: uz ovu dijetu slatko ćete se najesti

Ovo je jedan od režima ishrane za koji ne postoje odrednice o tome koja veličina obroka (porcije) je najadekvatnija, s obzirom na to da je uslovljen telesnom težinom i opštim ciljevima same osobe koja je odlučila da prihvati ovakav vid svakodnevne ishrane.

To znači da je početna tačka individualno izračunavanje količine kalorija neophodnih osobi koja u pitanju, na dnevnoj bazi, kako bi organizam normalno funkcionisao. A kako je jedno povezano s drugim, nakon što budete došli do odgovarajuće dnevne kalorijske vrednosti, veličinu procija ćete lako usmeriti i prilagoditi.

Doručak

Kada je reč o apsolutnom pobedniku u anaboličkom režimu ishrane, to su svakako jaja. U sebi sadrže izuzetno puno proteina, masti i holesterola. Kako biste izbegli prezasićenost, obogatite jutarnji obrok time što ćete uključiti i raznovrsno povrće poput spanaća, zelenih paprika (babura), bokolija i sl.

Evo nekih od jako dobrih predloga koji vam mogu biti od koristi kada je reč o jutarnjim obrocima:

Kajgana sa slaninom – slaninu najpre peći na puteru, a zatim, nakon što dobije boju, naliti umućena jaja, sve to peći nekoliko minuta i eto vama ukusnog i bogatog doručka.

Kajgana sa piletinom i kedar sirom – pileće grudi iseći na manje komade i peći na puteru, jaja umutiti i zatim preliti preko piletine, a onda na sve to dodati kedar.

Užina

Kada je reč o popodnevnom, takoreći, međuobroku, možete probati neke od sledećih zanimljivih kombinacija:

tvrdo kuvana jaja

šunka i sir sa majonezom

kockice od sira sa senfom

Ručak i večera

Sada su na redu glavni obrok u toku dana – ručak, kao i jedan od najčešće izbegavanih – večera. Kada je o njima reč, čitavu ishranu (obroke) trebalo bi koncentrisati oko crvenog mesa kada je u pitanju anabolički režim ishrane.

Većini osoba su od pomenute vrste mesa najprimamljiviji bifteci i slično.

Evo nekih predloga.

Biftek sa brokolijem i parmezanom – brokoli obariti i iscediti, zatim u tiganj naliti maslinovo ulje i dodati brokoli kada se ono zagreje, na sve to dodati parmezan i dobro umešati, zatim so i biber i to služiti kao dodatak uz biftek koji ste prethodno spremili na puteru.

Biftek sa graškom, crnim lukom i slaninom – grašak skuvati, luk iseći na sitne komade i dinstati zajedno sa slaninom u tiganju koji je prethodno podmazan puterom, nakon izvesnog vremena dodati grašak i sve to mešati dok ne bude gotovo, pa poslužiti sa biftekom spremljenim uporedo sa nadevom.