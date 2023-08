Možete se ugojiti i od kafe, a da toga niste ni svesni

Gubitak kilograma ponekad se čini kao nemoguća misija, a posebno je frustrirajuće ako pazite na ishranu i uprkos tome ne uspevate da skinute ni grama. Redovno vežbate, dovoljno spavate, jedete zdravo, ali kilogrami su i dalje tu.

Ako su sva ova područja izbalansirana, možda nije problem u namirnicama koje jedete nego u navikama povezanima s jelom. S druge strane, možda vam je promakla sitna navika ispijanja kafe. Navikli ste da je popijete svakog dana, ali šta ako u nju dodajete previše šećera ili punomasnog mleka? Time ste nesvesno dodali kalorije, piše „EatThis“.

1. Pijete kafu sa šećerom

Među najčešćim lošim navikama, a toga možda niste ni svesni, jeste kafa za poneti.

“Kafe sa različitim ukusima i aromama često sadrže velike količine šećera. To doprinosi tzv. praznim kalorijama koje konzumirate nesvesno, što vodi do dobijanja na težini. Takođe, šećer ometa ravnotežu šećera u krvi”, ističe dijetetičarka Dijana Gariglio Klilend. S tom se procenom slaže i dijetetičarka Laura Burak, autorka knjige „Slimdown with Smoothies“.

“Mnogi vole sladak ukus kafe više nego njenu gorčinu, pa ponekad dodaju više šećera pretvarajući je tako u kalorijsku bombu. Kada to pomnožite jer pijete više kafa na dan, ta bi navika mogla značajno uticati na unos šećera i kalorija”, pojasnila je Burak.

2. Ne pazite na mleko ili krem za kafu

Ako niste ljubitelj crne kafe, pijete je s mlekom ili kremom za kafu. Međutim, vrsta i količina tog dodatka može voditi ka višku kilograma.

“Krema za kafu može napitku dodati još šećera, kalorija i masnoća. Zato je važno ograničiti količinu koju pijete ili odabrati proizvode koji sadrže manje šećera i masnoća”, savetuje Burak. Nema potrebe potpuno da isključite mleko ili kremu ako je reč o nečemu u čemu zaista uživate, ali morate biti svesni šta tačno unosite u svoje telo.

3. Koristite šlag i dodatke

Slatki sirupi i šećer nisu jedini dodatak koji će ispijanju kafe dodati višak kalorija.

“Mnogi će omiljenoj šoljici kafe dodati šlag ili sirupe, umake, mrvice koji će takođe povisiti kalorijsku vrednost, šećer i masnoće u napitku”, kaže Burak. Na to posebno treba pripaziti tokom konzumacije omiljenih prazničnih napitaka, posebno uoči Božića kada uz začine dodajte i velike količine zaslađivača.

4. Pijete kafu umesto obroka

Pojedinci će međuobrok zameniti šoljicom kako bi doživeli učinak kofeina, a nemaju vremena da pojedu obrok. Stručnjaci kažu kako je reč o uobičajenoj navici koja negativno utiče na telo.

“Kafa nikad ne treba da bude zamena za obrok, niti način za predah i odmor. Jedite kad ste gladni i poboljšajte kvalitet i kvantitet sna. Ako ste hronično umorni, kafa nije rešenje”, ističe Burak.

5. Pijete kafu na prazan želudac

Ako ste među onima koji vole da popiju kafu pre doručka, možda bi trebalo da razmisliti o toj navici, posebno ako je pijete sa šećerom.

“Kad gladni pijete kafu, šećer iz nje brzo ulazi u vaš krvotok i razbuđuje vas. Međutim, kako šećer brzo prolazi kroz vaše telo, jednako brzo će se apsorbovati i skladištiti u telu u obliku masti što doprinosi gomilanju viška kilograma”, kaže dijetetičarka Amelija Braun. Takođe, konzumacija šećera prie obroka će uticati i na navike tokom ostatka dana.

“Apsorpcija šećera podstiče nezdrave žudnje i može voditi do prejedanja, a to će takođe uzrokovati višak kilograma”, kaže Braun.

