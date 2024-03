Ako je ovako budete čuvali, šargarepa može ostati sveža i do šest meseci

Šargarepa ne voli previše vlage i potrebna joj je tačna količina vlage da bi ostala dobra. Ako šargarepu odmah stavite u frižider, često izgubi svoju vlažnost i hrskavost i postane previše suva.

Nensi Birtvistl, koja je osvojila nagradu Good, Better, Best… Britanski poslastičar 2014. godine, podelila je svoj jednostavan trik da šargarepa ostane sveža do šest meseci, a da ne postane pljesniva ili gumena, prenosi The Mirror.

Pravi je izazov zadržati šargarepu dugo svežom, posebno ako je kupujete u kesici. Ali Nensi je otkrila da i dalje mogu da ostanu sveže do šest meseci.

Ona je u svojoj knjizi „Priručnik za zeleno baštovanstvo” otkrila da je prvo izvadila šargarepu iz njihovih plastičnih kesa i nije ih oprala dok nije bila spremna da ih pojede.

„Smatram da se neoprana šargarepa dobro drži u hladnoj fioci nekoliko nedelja, dok oprana šargarepa iz supermarketa koja se prodaje u plastičnim kesama traje samo nekoliko dana i postaje mokra, buđava i proklija ako se ne brine o njoj“, rekla je ona.

Šargarepa može ostati sveža do šest meseci

Dakle, postoji trik: umotajte šargarepe u čistu pamučnu krpu ili kuhinjski ubrus pre nego što ih odložite. „Uzmite čistu krpu, navlažite je hladnom vodom, a zatim je položite na radnu površinu. Počevši od vrha, položite dve šargarepe jedna pored druge i preklopite preko vrhova i stranica“, objasnila je Nensi.

„Dodajte još šargarepe, a zatim umotajte krpu u džinovsku kobasicu. Umotanu šargarepu možete staviti u frižider i može ostati sveža do šest meseci“, primetila je ona, a prenosi Net.hr.

Osim toga, ovaj sjajan savet važi i za ostalo povrće, ali ne smete mešati različite vrste povrća u jednu krpu.

„Ovako skladišteni u vlažnim ubrusima u odeljku za salatu u frižideru, vaše salate, voće i drugo povrće će trajati nedeljama, a ne danima“, dodala je Nensi.

„Šargarepa je bila vlažna posle meseci skladištenja, nije imala mrlje nakon ljuštenja, bila je čvrsta i savršene boje i imala je isti ukus i teksturu kao i svaka druga šargarepa“, otkrila je ona.

