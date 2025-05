Ako primetite ove promene na konzervi, nipošto je ne jedite: Može da bude smrtno opasna!

Predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik

Postoje određeni znaci koji bi trebalo da upale crvenu lampicu kada je u pitanju konzervirane hrane. Ugnječenja, rđa i tečnost koja prska prilikom otvaranja mogu da ukazuju na to da je hrana zaražena bakterijama, uključujući Clostridium botulinum, koja može da izazove po život opasno stanje u kojem toksini napadaju nervni sistem i izazivaju paralizu.

Clostridium botulinum se najčešće javlja u nepravilno konzerviranoj hrani. Pol Džekson, direktor kompanije specijalizovane za upravljanje otpadom, savetuje potrošače da pregledaju konzerve pre nego što ih kupe.

– Hrana iz konzerve sa plitkim ugnječenjem uglavnom je bezbedna za jelo ako ne postoje drugi znaci oštećenja. Međutim, duboka ugnječenja na konzervama su ozbiljan znak za uzbunu – upozorava.

To je zato što duboka ugnječenja mogu da izazovu mikropukotine koje omogućavaju bakterijama da prodru u konzervu i kontaminiraju sadržaj. Iako same bakterije nisu nužno opasne, kada su lišene kiseonika, kao što je slučaj unutar zatvorenih konzervi, mogu da proizvedu veoma toksične materije.

Osim dubokih ugnječenja, Džekson upozorava i na konzerve koje su zarđale, jer i to može da bude znak opasnog razmnožavanja bakterija.

– Rđa na konzervi je zabrinjavajuća jer može da oslabi metal i kontaminira sadržaj. Čak i manje fleke rđe mogu da znače da hrana više nije bezbedna – opominje Džekson.

Vidno naduvena konzerva takođe je jasan znak problema. Naduvenost je najčešće rezultat nakupljanja gasova usled aktivnosti bakterija unutar konzerve, što ukazuje na to da je hrana pokvarena.

Na kraju, Džekson savetuje da se sve konzerve koje prskaju tečnost ili ispuštaju neprijatan miris prilikom otvaranja odmah bace.

– Ako konzerva prska tečnost kada se otvori, to može da bude posledica nakupljenog gasa zbog razmnožavanja mikroorganizama. To ne samo da utiče na ukus i kvalitet hrane, već predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik – naglašava on.

Simptomi trovanja

Kada osoba unese toksine putem hrane, može da dođe do botulizma (neuromišićnog trovanja) koje izaziva slabost i paralizu mišića. U zavisnosti od vrste trovanja, neki će najpre osetiti simptome poput mučnine, povraćanja, stomačnih grčeva, dijareje ili zatvora. Bez lečenja, infekcija napada nervni sistem i na kraju izaziva paralizu koja se širi od glave ka nogama.

Simptomi mogu da uključuju spuštene kapke, zamagljen ili dvostruk vid, slabost mišića lica, poteškoće sa disanjem i gutanjem. Procene govore da oko 10 odsto slučajeva ima smrtonosan ishod.

Kako pravilno čuvati konzerve

Džekson preporučuje da se konzervirana hrana čuva u ormariću daleko od sudopere, gde su temperature nestabilne i pogoduju razmnožavanju bakterija.

– Izuzetno niske temperature mogu da dovedu do pucanja konzerve, što omogućava prodiranje vazduha i vlage, a to pak vodi do rđe i moguće kontaminacije – objašnjava on.

Čuvanje konzervirane hrane na stabilnoj, umerenoj temperaturi pomaže u očuvanju njene dugotrajnosti i bezbednosti. Takođe je važno pratiti rok trajanja za različite vrste namirnica.

– Hrana sa visokim sadržajem kiseline, poput paradajza, obično zadržava kvalitet oko 18 meseci nakon isteka roka trajanja, upravo zahvaljujući svojoj kiselosti. Nasuprot tome, hrana sa niskim sadržajem kiseline, kao što su meso i povrće, može da ostane sveža i do pet godina nakon isteka roka, pod uslovom da se pravilno skladišti – zaključuje Džekson.

(Mirror.co.uk/Zdravlje.kurir.rs)

