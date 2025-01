Boja žumanaca otkriva jelovnik kokoške: Da li je zdravije žuto ili svetlije žumance

Jaja koristimo svakodnevno u ishrani i često se pitamo da li su i koliko zdrava, a sigurno ste primetili i da boja žumanceta nije uvek ista. Postoje brojne predrasude o tome šta boja žumanceta govori o kvalitetu jaja, ali jedan od faktora koji najviše utiče na to je hrana koju jedu kokoške.

U jednoj studiji objavljenoj 2022. istraživači su se bavili bojom žumanaca dve grupe kokošaka. Jedna grupa je hranjena osnovnom ishranom, dok je druga grupa hranjena osnovnom ishranom plus dodatkom hrani sa karotenoidima. Boja žumanaca druge grupe se značajno razlikovala u pogledu jačine žute boje žumanceta.

Šta nam govori boja žumanca

Boja žumanca je više povezana sa hranom kokoške, za razliku od ukupne nutritivne vrednosti tog jajeta. Hranljivu vrednost jajeta određuju faktori kao što su sadržaj proteina, profil aminokiselina i sadržaj vitamina i minerala.

Žumanca mogu biti od bledo žute do tamno narandžaste, a ona koja su snele zdravije kokoške će imati više karotenoida i žumance će biti duboke zlatne boje. Dakle, da bi dobila zlatno-žuto žumance, kokoška treba da dobije kvalitetnu hranu, da bude ispravno uzgajana i najvažnije, da bude zdrava.

Kako se meri boja žumanceta

Nekada je znak kvaliteta jaja bila gotovo narandžasta boja žumanceta. Posle Drugog svetskog rata, hrana za živinu u Evropi je bila zasnovana na pšenici, što je značilo da žumanca nisu bila dovoljno žuta za evropske potrošače.

