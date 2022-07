Evo kako da prepoznate zrelu dinju i provereno izaberete najslađu

Dinje su, uz lubenicu i sve slatke bobice, još jedno letnje voće koje jedemo skoro svaki dan.

Dinja je i odličan diuretik i pomaže u čišćenju organizma. Sadrži i veliki procenat vitamina B, C, beta karotena, kalcijuma, kalijuma, magnezijuma, fosfora, gvožđa i bakra.

Pri kupovini dinje pripazite na peteljku oko koje se mogu stvarati kapljice, što je znak da je dinja ubrana prerano. Kod zrele dinje peteljka se lako skida, na čijem mestu ostaje udubljenje, dok druga strana dinje mora biti mirisna i lagano elastična na dodir. Izbegavajte dinje koje imaju mekane delove ili tamna oštećenja.

Da biste izabrali slatku i zrelu dinju, primenite ovih nekoliko saveta.

Pogledajte dinju

Prvo što treba da uradite jeste da pogledate kako dinja izgleda i da obratite pažnju na to da li ima meke tačke ili pukotine. Izaberite onu koja nema spoljnjih oštećenja i koja je bez pukotina i mrlja.

Boja

Ukoliko dinja ima sjajnu spoljašnjost, to znači da je nezrela. Spoljašnjost dinje treba da ide od svetložute do svetle boje limuna, a nikako zelena ili bela.

Težina

Uzmite nekoliko dinja i uporedite njihove težine. Uvek izaberite onu koja je najteža, jer to znači da je ona sveže ubrana i da sadrži dovoljno vode u sebi. Kada plod dugo stoji, počne da dehidrira i da se suši, a samim tim nije ni za jelo.

Test

Naravno, nije u pitanju ništa komplikovano. Sve što je potrebno jeste da tapkate po dinji prstima. Ukoliko zvuči kao da je šuplja, prošla je test.

Kako je najlakše očistiti?

Verujemo da imate svoj način, ali najlakše je očistiti dinju tako da je prepolovimo, a onda koštice i taj vodeni, končasti unutarnji deo izvadite kašikom. Kad je dinja zrela, za to vam je potrebno svega 10 sekundi. Zatim je uzdužno isecite na kriške (od jedne polovine dobićete 6 do 8 kriški, u zavisnosti od veličini same dinje), pa nožem oljuštite koru.

Isečenu dinju čuvajte u frižideru

Inače, cijelu dinju čuvajte 2 do 3 dana na sobnoj temperaturi kako bi potpuno dozrela (ako još ima zelenkastih dijelova po kori), a zatim je možete čuvati u hladnjaku još pet dana. Narezanu dinju čuvajte u hladnjaku do dva dana u zatvorenoj posudi jer njezin miris može prijeći na drugu hranu koju čuvate u hladnjaku.

