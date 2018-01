Jeli ste zelene, nezrele banane? Evo kako reaguje vaš organizam

Poznato je da banane sadrže veliku količinu skroba, a zelene, nezrele banane još veću. Važno je napomenuti da je skrob koji nezrele banane sadrže rezistentni skrob.

Rezistentni skrob vari se drugačije od običnog skroba. U uobičajenim slučajevima, skroz se razlaže na čestice, ali kod zelenih banana to nije slučaj.

Postoje različite zdravstvene beneficije koje rezistentni skrob ima da ponudi. On je odličan za mršavljenje. Vlakna nezrelih banana povećavaju osećaj sitosti, što dovodi do smanjenja potrošnje kalorija i smanjenja težine.

Prema istraživačima, rezistentni skrob iz zelenih banana takođe sagoreva masti. Ovo se dešava zato što telo ne koristi ugljene hidrate kao gorivo, već koristi masti, prenose mediji.

Rezistentni skrob takođe smanjuje nivo insulina u organizmu i sprečava da glukoza prodre u ćelije tela.

Zelene banane su takođe korisne za održavanje digestivnog trakta. Vlakna iz banana postaraće se da imate redovnu stolicu, a digestivni trakt održavaju zdravim pomoću probiotskih bakterija.

Probiotske bakterije iz zelenih banana takođe pomažu kada je u pitanju dijareja i problemi sa debelim crevom. One čak smanjuju šansu od dobijanja raka debelog creva i dovode do bolje apsorpcije kalcijuma.

Zelene, nezrele banane imaju veliku nutritivnu vrednost. One sadrže vitamin B6, vitamin C, kao i velike količine kalijuma. Pošto sadrže i ugljene hidrate, ne preporučuju se dijabetičarima.

Triptofan je takođe jako važna aminokisjelina koju banane sadrže. On pomaže u kontroli promene raspoloženja. Takođe sadrže i mnogo magnezijuma koji je odličan za srce.

Deca obično ne žele da jedu zelene banane, mada je činjenica da su one hranljivije, piše cdm.me.

Zelene, nezrele banane sadrže i veliku količinu gvožđa, koji je veoma bitan za naše telo.

Banane takođe sarže i veliku količinu pektina. Uvijek se savetuje da pojedete celu bananu, umesto da je pasirate. One će vaše telo snadbevati dovoljnom količinom antioksidanata i pomoći će u očuvanju vaših tkiva.