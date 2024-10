Kako je čokolada postala skuplja od bifteka: Cene kakaa rastu u nebo — i to ima vrlo malo veze sa inflacijom

Trenutno u našim radnjama čokoladni konditorski proizvodi, uzimajući u obzir sve vrste od običnih mlečnih čokolada do kvalitetnih crnih, koštaju od 1.200 do, čak 4.000 dinara za kilogram. Ako se ima u vidu da za kilogram bifteka treba izdvojiti oko 3.000, onda je ovaj slatkiš premašio i najkvalitetnije meso.

Cene kakaoa su se na berzama više nego udvostručile od početka godine i ostale su na rekordno visokom nivou, navodi CNN prenoseći analizu vodeće finansijske kompanije Wells Fargo. Britanski „Gardijan“ piše da je maksimum od skoro 12.000 dolara po toni dostignut u prvoj polovini 2024, kao odgovor na globalnu nestašicu sirovine. Prema procenama svetskih stručnjaka ovo poskupljenje će se preliti na cenu omiljenog slatkiša u maloprodaji u danima i mesecima koji slede, do kraja 2024. i u 2025. godini, posebno kada je u pitanju crna čokolada sa većim sadržajem kakaoa.

„Očekuje se da će istorijske cene kakaoa ograničiti rast zarade ove godine“, rekla je Mišel Bak, predsednica i izvršna direktorka kompanije Hershey. Ovo predviđanje bi označilo kontinuirani trend, pošto je kompanija takođe zabeležila pad neto prihoda od 11,5% u svom četvrtom kvartalu 2023. Hershey je daleko od toga da je sam u tom trendu. Kako je preneo BBC, Cadbury je takođe identifikovao rastuće cene sastojaka, uključujući i kakao i šećer, kao jedan od svojih najvećih izazova. I dok inflacija svakako igra svoju ulogu, čini se da je veći deo povećanja troškova van njihove kontrole.

U poslednjoj sezoni kakaoa, kako je prenela Švajcarska platforma za održivi kakao, skoro 5 miliona tona kakaoa je proizvedeno širom sveta. Međutim, ogromna većina — 60% — uzgajana je u Obali Slonovače i Gani, a sledi Ekvador sa samo 9%.

Kakao, kao i kafa, je ranjiva biljka na klimatske promene. I, kako se navodi u izveštaju Ugroženog prolaza Fondacije Fairtrade 2023, regioni za uzgoj kakaoa kao što su Obala Slonovače i Gana mogu postati previše vrući za uzgoj useva do 2050. (Neke studije pobijaju ovu tvrdnju, ali primećuju da promene u količini padavina takođe mogu negativno utiče na usev na mnoge od istih načina.) I, trenutni vremenski obrazac El Ninja izaziva sušnije vreme od uobičajenog u regionu, što drastično smanjuje prinos. Ali nepovoljno vreme nije jedina loša vest.

Agri-Way Partners 21. februara izveštava da je Ganski odbor za kakao smanjio svoju prognozu proizvodnje za 2023. do 2024. na 14-godišnji minimum zbog tog nepovoljnog vremena u kombinaciji sa bolešću useva i švercom. U stvari, krijumčarenje predstavlja gubitak od 150.000 tona kakaa u Gani u prošloj sezoni, dodajući do 600 miliona dolara izgubljenog prihoda, prema AFP-u. Stvari postaju toliko strašne da je Agri-Way primetio „malo je verovatno da će farmeri kakaa ispuniti neke od svojih ugovora o kakau za drugu sezonu“. A, ovi neispunjeni ugovori doveli su do toga da je nekoliko fabrika kakaoa u regionu zaustavilo preradu jer više ne mogu da priušte kupovinu sirovog zrna, preneo je Rojters, što je stvorilo „savršenu oluju“.

Za potrošače to verovatno znači mnogo veće cene. Kako je Investopedia izvestila, maloprodajne cene čokolade u SAD porasle su za 10% 2023. godine, po stopi oko tri puta većoj od inflacije potrošača. Već 2023. Hershey’s je podigao cene svojih konditorskih proizvoda od čokolade i drugih slatkiša u Severnoj Americi za 9%. Ali, prema Baku, kompanija će učiniti sve što može pre nego što ponovo pribegne podizanju cena, uključujući smanjenje 5% svoje globalne radne snage.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com