Kako prepoznati meso koje je puno antibiotika: Ljudima uništava štitnu žlezdu, a ovo je znak upozorenja

Vodite računa o tome šta vi i vaša deca unosite u svoje telo! Bela vodnjikava piletina ili veliki bljedunjavi svinjski kotlet, koji nije prošaran belom masnoćom, siguran je znak da je takvo meso u najmanju ruku puno antibiotika, hormona ili aditiva.

Jedino meso za koje se može reći da je sigurno je junetina, ali samo zato što se ove životinje drugačije hrane od svinja i pilića, zbog čega postoje manje šanse da se koristi stočna hrana puna antibiotika. Uprkos tome, treba dobro otvoriti oči kada se kupuje meso, jer sitnice mogu upozoriti na nepravilnosti, a i potpuni laici mogu ih uočiti i prepoznati.

Lekari upozoravaju da su upravo antibiotici u mesu glavni razlog zašto su ljudi postali sve više otporni na antibiotike, pa postoji ozbiljna bojazan da ljudski život mogu ugroziti čak i banalne bakterijske infekcije.

Veterinar i nekadašnji načelnik republičke veterinarske inspekcije, dr. Miroslav Stojšić svojevremeno je za Kurir rekao da ne postoji meso ili proizvod od mesa koji je bez antibiotika ili aditiva.

Antibiotici se talože u mesu

„Ništa od toga nije sigurno za decu i odrasle. Sve je prepuno hormona, emulgatora i antibiotika. Najveći problem je korišćenje antibiotika u stočnoj hrani, koji se stavljaju da bi životinje bolje napredovale i da se ne bi razbolele“, kazao je.

„Nekada su se antibiotici mogli koristiti samo u lečenju životinja. Danas je situacija potpuno drugačija. Sada se stavljaju male doze antibiotika u stočnu hranu, kao neka vrsta preventive, koji se talože u mesu i bakterije postaju otporne na njih. Ljudi koji jedu takvo meso, unose i antibiotike“, dodao je dr. Stojšić.

Kao primer, navodi on, farmeri u stočnu hranu stalno ubacuju kokcidiostatike, koji se koriste kada životinje dobiju proliv.

„I umesto da im to daju najviše tri dana, životinje to jedu 30 dana, a poslednjih pet dana pred klanje – ne. Ali antibiotik se ne može neutralizovati za to vreme, već ostaje u kostima i mesu. Kada životinje to jedu svakodnevno, uništava im se tkivo štitnjače dolazi do disbalansa hormona, pa se ugoje i do tri i više kilograma u samo 35 dana. I ako čovek jede to meso, do istih oštećenja dolazi i kod njega“, upozorio je dr. Stojšić.

Kako prepoznati meso koje sadrži antibiotike?

Ali, meso koje sadrži antibiotike može se prepoznati, a evo i kako!

Zdrava svinjetina ima svetlo do tamnocrvenu boju u zavisnosti od starosti. Masno tkivo je belo, a meso mora biti prošarano masnoćom. S druge strane, svinja koja se hranila stočnom hranom punom antibiotika ima belkasto meso i dosta je krupnije.

Obično je takvo meso prepuno vode, koja se i vidi prilikom kupovine. Pileće meso koje je puno antibiotika i hormona, obično je krupnije, mekano je, a nakon pečenja kost se vrlo lako odvaja od mesa.

Boja mesa je bljedunjava i takođe, puno je vode. Domaća piletina sa sela, pak, čvršće je strukture.

