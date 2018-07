Naučno dokazano: ova hrana garantovano povećava i libido i plodnost

Više morskih plodova u ishrani moglo bi pomoći u povećanju seksualne želje između parova, pa čak povećati i plodnost, pokazuju nova naučna istraživanja.

Studija nije mogla dokazati veze između uzroka i posledica, ali parovi koji jedu više ribe „dobili su više dece“ tokom istraživanja u odnosu na parove koji su ređe jeli ribu.

Iz rezultata studije može se zaključiti da morski plodovi imaju puno reproduktivnih prednosti u odnosu na drugu hranu. Osobe koje su jele više morskih plodova u proseku su imale kraće vreme do trudnoće i češće seksualne onose.

Istraživanje

Autorka studije je Udrei Gaskens sa Harvarda, a istraživanje je finansirao Američki nacionalni institut za zdravlje.

Tokom istraživanja, praćeni su rezultati 500 parova u Mičigenu i Teksasu godinu dana. Svi parovi su planirali trudnoću, a tokom istraživanja su vodili evidenciju o količini morskih plodova koje su jeli i vodili „dnevnike“ o svojim seksualnim željama i aktivnostima.

Rezultati

Rezultati su pokazali da su parovi koji su češće jeli morske plodove, imali više od dva puta nedeljno seksulane odnose, što je u proseku 22% češće od parova koji su konsumirali manje ribe.

Oko 92% parova koji su jeli više od dva puta nedeljno morske plodove (ribu) „došlo je do trudnoće“ do kraja istraživanja (jedna godina). Sa druge strane, 79% parova koji su ređe jeli morske plodove došlo je do željene trudnoće.

Istraživači su primetili da veza između uzimanja morskih plodova i trudnoće nije mogla biti objašnjena isključivo češćim seksualnim odnosima koje su imali parovi, već ukazuje na to da uzimanje morskih plodova može uticati na: kvalitet spermatozoida, redovniu ovulaciju ili kvalitet embriona.

Rezultati naglašavaju važnost ne samo ishrane žena već i muškaraca za uspešnost trudnoće i ukazuju na to da oba partnera treba da u ishrani koriste više morskih plodova radi obostranog povećanja plodnosti.

Analize

Dr Tomer Singer, koji se bavi reproduktivnom endokrinologijom i neplodnošću u bolnici „Lenoks Hil“ u Njujorku, naglašava da u ovom istraživanju odnos uzroka i efekata nije jasan.

Neizvesno je da li su parovi imali koristi od stvarnih sastojaka pronađenih u morskim plodovima ili su bili zdraviji i zdravije se hranili uopšte i u celini imali bolje životne navike.

Riba je bogata proteinima i drugim hranljivim sastojcima koji su korisni za trudnice i žene koji pokušavaju da zatrudne, ali mnoge majke koje očekuju trudnoću ograničavaju unos morskih plodova zbog straha da u morskim plodovima, naročito ribama, ima dosta žive.

Napomene

Sigurno je da će ova studija pomoći u podsticanju parova koji izbegavaju plodove mora, zbog straha od visoke koncentracije žive, da konsumiraju morske plodova dva do tri puta nedeljno, s obzirom na to da većina morskih plodova na tržištu ima nizak nivo žive u sebi.

Izlaganje živi može uticati na razvoj dece i nerođenih beba. Neke vrste riba imaju potencijalno štetne nivoe žive, uključujući ajkule i neke „masne ribe“ iz Meksičkog zaliva. Procene govore da 90% ribe koja se koristi za ishranu u SAD sadrži niske koncentracije žive i bezbedno je za ishranu.

Američka agencija za hranu i lekove i Agencija za zaštitu životne sredine SAD preporučuju Amerikancima, zbog sveukupnog zdravlja, da koriste u ishrani dva do tri porcije ribe svake nedelje. Morski plodovi sa niskim nivoom žive su losos i bela tuna.

Rezultati studijske analize nedavno su objavljeni u „Žurnalu za Kliničkeu endokrinologiju i metabolizam“.