Svakog dana treba da jedemo ono što su proglašavali OTROVOM

Kada sam se prijavila na program za dijetetičare, moja uvodna rečenica je bila „Zdravo, ja sam Brigit i ne mogu bez čokolade”.

To je bilo tačno pre skoro 10 godina, a tačno je i dan-danas! Da ne bude zabune, ne mislim samo na crnu čokoladu sa 72 posto kakaa (koju često jedem). Volim i sve vrste čokoladnih deserta: keks sa komadićima čokolade, kolače sa čokoladom i buterom od kikirikija, voće umočeno u čokoladu… mogla bih da nabrajam unedogled, ali shvatate suštinu. Možda ste pomislili: „Čekaj, zar ona nije dijetetičar? Zar je moguće da to jede?”

Da, verovali ili ne, kao dijetetičar jedem i uživam u desertu svakog dana. U stvari, mislim da je za zdrav način života od ključnog značaja imati malu poslasticu svakog dana, a tome učim i svoje klijente.

Ubacivanjem pomalo onoga što volim (čokolade) u svakodnevnu rutinu postižem da se nikad ne osećam kao da se nečeg lišavam ili kao da se ograničavam. Lišavanje ili ograničavanje ne dovode do zdrave ishrane i života na duge staze. Lišavanjem sebe hrane koju volite skoro uvek garantuje da ćete pre ili kasnije navaliti na nju bez zadrške.

To će verovatno izazvati osećaj krivice zato što jedete nešto u čemu uživate i može da dovede do još većeg prejedanja zbog takvih osećanja. Umesto toga, dozvolite sebi malo onoga što volite svakog dana i to će vam omogućiti da se osećate dobro kad su vaši izbori u pitanju i sprečiti vas da preterate u jelu. To je već ograničavanje, a mi to ne volimo.

Uživanje u svakodnevnom desertu vam pomaže da utolite želju za slatkim i pristupite hrani na emotivno zdrav način.

Ako dopustite sebi desert svakog dana, pravite zdrav izbor u cilju sprečavanja prejedanja i eliminišete ona troma osećanja koja vas pritiskaju, a imate kontrolu nad željom za hranom. Dozvoljavanjem sebi da pojedete pomalo od onoga što volite svakog dana suzbijate preveliku želju za tim i nemate osećaj da varete ili da ste zbog nečega krivi.

Važno je poštovati nekoliko osnovnih principa ako želite i da pojedete desert svakog dana i da vaša celokupna ishrana bude relativno zdrava.

Kako sam ja zdrava iako jedem desert na dnevnom nivou? Kao prvo, bitno je sve ono ostalo što unosim u organizam tog dana. Moj svakodnevni cilj je da unesem što je moguće više svežeg voća i povrća, žitarica sa celim zrnom i nemasnih proteina.

Kao drugo, bitna je količina deserta koji jedete svakodnevno. Da, kontrola porcija je ključna. Znam da danas ima mnogo „zdravijih” verzija vaših omiljenih poslastica, ali mislim da je malo onog pravog uvek bolje i da sprečava pojavu dodatne želje kasnije u odnosu na veću porciju lažne, osiromašene verzije.

Dok jedete desert, uživajte u svakom ukusnom zalogaju bez osećaja krivice ili pomisli da ste upropastili celodnevni trud. Verujte mi kad kažem da ćete tako biti zadovoljni i imati dovoljno energije da nastavite da ostvarujete ciljeve vezane za zdravlje. Ako niste ljubitelj slatkiša, možete uživati u nečem slanom ili pikantnom, a tu važe ista pravila: vodite računa o veličini porcije i birajte najhranljivije namirnice tokom ostatka dana. Hoćete još? Nema problema, možete već sutra!

(Brigit Zejtlin)