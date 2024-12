Objavljena lista top 100 kuhinja sveta: Srpska je sjajno prošla, evo koji su naša najbolja jela

Svetski atlas hrane tradicionalno je objavio godišnju listu najboljih kuhinja i jela sveta. Lista je, navodi TasteAtlas, napravljena na osnovu 477.287 ocena za 15.478 jela i namirnica u njihovoj bazi.

Prvi put se na vrhu liste našla Grčka, u kojoj se ističu egejske pistacije, maslinovo ulje s ostrva Finikija, Kalamata masline, bob sa Santorinija i narandže s Krita.

Druga kuhinja „koju morate probati u 2025.“ je italijanska, a treći na listi je Meksiko.

TasteAtlas World Food Awards 2025: https://t.co/TVbd3jZxvC

These are the 100 best cuisines in the world. pic.twitter.com/2AwqgWYFXx

— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 10, 2024