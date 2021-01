Ovu hranu svi volimo, a loša je po zdravlje

Moramo biti na oprezu i smanjiti konzumaciju ove vrste hrane

Koje meso nazivamo prerađenim? Ne postoji jasna definicija, ali uopšteno mišljenje je da ako ga sušite, previše solite, „kljukate“ aditivima i konzervansima, u tom slučaju govorimo o prerađevinama.

Loša vest za sve one koji vole ovu vrstu mesa jeste da ono povećava rizik od pojave srčanih bolesti, dijabetesa, podiže pritisak i holesterol, utiče i na gojaznost, sve to zahvaljujući soli, mastima i hemijskim konzervansima.

A evo šta treba da znate o omiljenim suhomesnatm proizvodima..

Slanina

Da slanina sadrži masnoće, svi znaju. Dovoljno je da je bacite na tiganj, pa da „zacvrči“. Ali nisu sve slanine iste. Ako želite zdraviju varijantu, birajte one koje imaju niži procenat dodatih soli i nitrata, ili koje ga uopšte nemaju. Pančeta, recimo, ima dosta dodate soli, što je čini manje zdravim izborom kada je reč o slaninama.

Deca ih obožavaju, a katastrofa su!

Još jedna vrsta hrane koju deca obožavaju su pileći nagetsi. Ono što svi treba da znaju jeste da se u njima nalazi pileće meso, ali zajedno sa kostima, krvnim sudovima, žilama, vezivnim tkivom, mastima i kožom. Uvek je bolja opcija da sami kupite meso, iseckate ga na komade i ispohujte.

Stišnjena šunka ili suva pečenica?

Ako želite da se zdravo hranite, a volite suhomesnate proizvode, uvek je bolje da birate one koji su sušeni od prerađenih. Razliku i sami znate: u prve se ne dodaju štetni dodaci koji bi trebalo da im produže vek, a u druge – stišnjene šunke, parizere, salame i kobasice dodaju se aditivi.

Viršle

Omiljena hrana većine dece se priprema tako što se određeni delovi životinje iseckaju, samelju, pa im se dodaju raznorazni konzervansi i soli, a potom upakuju u kobasice. Veliki problem, osim aditiva, zasićenih masti i nitrata koji nikada nisu dobri, jeste i to što ne znate koji su to delovi životinje završili u njima… Uvek je bolja varijanta kupiti domaće kobasice, one koje se pripremaju u seoskim domaćinstvima širom Srbije, jer se u njih ne stavljaju ti pojačivači ukusa ili se dodaju u mnogo manjoj meri.

