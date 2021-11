Sad je pravo vreme za njih: 10 namirnica koje će vam ojačati imunitet

Ako tražite način da sprečite grip ili prehladu, prvi korak mogao da bude odlazak na pijacu po sveže namirnice.

1. Citrusno voće

Vitamin C uvek uzimamo kada se razbolimo, ali važno je koristiti ga i kao prevenciju jer on dokazano štiti imunološki sistem pokretanjem proizvodnje belih krvnih zrnaca koja su ključni element u borbi protiv infekcija. Grejpfrut, narandže, mandarine, limun i limeta su odličan izvor ovog vitamina. Kako telo ne proizvodi niti skladišti ovaj vitamin, morate ga uzimati iz hrane.

2. Crvene paprike

Vitamin C je glavna zvezda crvene paprike i sadrži ga čak i do tri puta više od nekih vrsti narandži, a poznat je po održavanju jakog imunološkog sistema. Ne može pobediti bolest ali studije pokazuju da može olakšati stanje, pa naučnici podržavaju preporuku da bi ga trebalo uzimati oko 200 mg tokom dana radi prevencije infekcija. Jedna srednje velika crvena paprika sadrži oko 150 mg ovog vitamina. Sadrži mnoge lekovite, hranjive i uopšteno za organizam korisne sastojke, a to su: beta-karoten, Vitamini A, B1, B2, B6, E, i C, gvožđe, glukozu, eterična ulja, kalijum, natrijum, ugljeni hidrati, folna kiselina, fosfor, fruktoza i drugi.

3. Brokoli

Brokoli je pun vitamina C ali i antioksidanata koji mogu pomoći u prevenciji raznih oboljenja, poput raka, dijabetesa tip2, bolesti srca, infekcija i depresije… Jedna studija dokazala je da naš organizam mnogo bolje apsorbuje sastojke brokolija kada ga jedemo sirovog, a druga studija savetovala da se termičkom obradom gubi vitamin C. Najmanje će na sadržaj uticati kuvanje na pari, pa ako vam nikako nije ukusan sirovi brokoli, isprobajte ovu metodu.

4. Beli luk

Stručnjaci se slažu da će osobe koje jedu beli luk, ili suplement, dosta ređe obolevati od prehlada u hladnim zimskim mesecima, a ako se razbole, ranije će uslediti oporavak. Novije studije potvrđuju da beli luk pomaže jačanju imunološkog sistema. Sigurno je puno bolje koristiti svež beli luk od onog u prahu ili suplementa, pa ga dodajte jelima i salatama.

5. Đumbir

Još jedna namirnica koju često koristimo kada smo bolesni, a može pomoći kod smirivanja upala, bolnog grla ali i mučnine. Osim što će jačati imunološki sistem, a i zagrejati organizam, on može da smanji i povišenu telesnu temperaturu jer će organizam podstaći na znojenje koje pak stimuliše imunološki sistem kako bi se lakše borio protiv raznih upala i viroza.

6. Spanać

Sadrži folate, vitamina A, vitamin C, magnezijum i gvožđe kako bi mogao da ojača ceo imunološki sistem i da organizmu dovoljno nutrijenta za obnovu ćelija. Iskoristite sva svojstva tako što ćete ga pojesti sirovog ili samo blanširanog.

7. Jogurt

Žive i aktivne kulture koje se nalaze u jogurtu mogu da stimulišu imunološki sistem kako bi se lakše borio protiv bolesti. Odaberite grčki jogurt, bez voća i ostalih dodataka, a vi mu možete dodati bobice ili med kako bi bio još ukusniji.

8. Orasi

Osim što su u pitanju zvezde među namirnicama koje deluju protivupalno, orasi sadrže i neke nutrijente koji igraju veliku ulogu u podršci imunološkog sistema. Sadrže folate, vitamine E i B6 i gvožđe. Prema dokazima zaslužni su i za smanjenje posledica stresa, za koji se zna da slabi imunološki sistem.

9. Kurkuma

Osim što hrani daje bogat i egzotičan ukus, na niz načina može pomoći našem zdravlju. Naime, u kurkumu se nalazi kurkumin – sastojak o kom se iznova sprovode istraživanja i koji kontinuirano pokazuje koliko pozitivno utiče na različita oboljenja. Poznato je protivupalno delovanje kurkume, a smatra se i jednim od najsnažnijih uticaja ove začinske bilje. Ponovo je za to zaslužan kurkumin, a konzumiranje kurkume može sprečiti i nastanak bolesti poput artritisa, visokog nivoa holesterola i hronične boli koje mogu nastati zbog dugotrajnih upala.

10. Zeleni čaj

I zeleni i crni čaj je riznica flavonoida, ali zeleni je bogatiji antioksidantom EGCG koji je izuzetno dobar za zaštitu imuniteta i najaktivniji i najviše istražen katehin zelenog čaja. Sadrži šest osnovnih polifenola, poznatih kao katehini. Svako jutro započnite zelenim čajem ili popijte šoljicu posle većeg obroka. Naime, zeleni čaj bogat je polifenolima i flavonoidima koji pomažu u borbi protiv bolesti. Ovi antioksidansi poništavaju slobodne radikale koji uzrokuju ćelijsko oštećenje i tako omogućuju upale, tj. bolest.

