Sve što jedemo – lažno je i TOKSIČNO

LAŽNI MED – 90% ljudi po gradovima ne zna šta je pravi med. Pravi med kad jedete ne možete više od jedne kašike da pojedete. On je toliko sladak da čim kusnete jednu kasiku morate da pijete odma vodu da ugasite enormnu slatkoću. U pravi med kad gurate kašiku da zakusnete, imate veliki otpor a ne kao ovaj lažni što se prodaje po prodavnicama. U ovaj lažni med koji se prodaje po prodavnicama kad gurnete kašiku, ona ulazi malte ne kao u vodu. Kad ubodete u pravi med kašiku i onda kad je izvlačite, koliko god visoko da je izvučete, nit meda koji se pravi NE SME DA SE PREKINE pa makar i do plafona da izvlačite, naravno polako. A kod ovog lažnog malo se kao razvlači, ali posle jedno čedrdesetak santimetara, počinje da kaplje. Zašto to rade? Zato što izvoze za Nemačku pravi med po 5 evra po kilogramu, a po Srbiji prodaju bućkuriše i šerbete od kukuruznog sirupa i arome hemijske u obliku meda.

LAŽNI SIR – u Srbiji po prodavnicama i megamarketima i po pijacama ne možete više danas kupiti pravi 100% sir. Ovaj sir koji prodaju, to je obična feta ili u najboljem slučaju 20% sira i ostalo bućkuriši hemije i svašta nešto.

MALVERZACIJE SA MESOM – svi znamo da u paštetama, kobasicama, viršlama, salamama, šunkama i sličnim otrovima nema mnogo pravog mesa, već soje i hemije a i tog mesa malo što ima – to je od otpada, ono što ni mačkama i psima da daju. Ovde danas svi po mesarama i megamarketima vrše malverzacije i krađe i kad je u pitanju sirovo meso. Koriste karagenan da se što više voda zadržava u mesu, a onda ubacuju vodu u meso špricevima. I onda po ceni mesa prodaju ubrizganu vodu u mesu i to pola-pola. Znači, od izmerene žive vage pola je voda, a pola meso. Obaška što je i samo meso nezdravo danas jer se ubacuju razni lekovi i hormoni i antibiotici i u hranu stočnu a i daju se životinjama redovno injekcije. A i sama hrana za životinje je izuzetno štetna jer je uglavnom GMO.

OTROVI U KONZERVISANOJ I UPAKOVANOJ hrani kao i u sokovima svim i svim slatkišima, sladoledima i slično. Svi slatkiši su otrovni na duže staze za ljudsku upotrebu. Da bi proizvod bio što jeftiniji, oni umesto šećera od šećerne repe ili trske stavljaju fruktozu, koja je jako opasna za organizam. Međutim, i ta kukuruzna fruktoza je zezancija u poređenju sa aspartanom, koji je jos jeftiniji a neuporedivo opasniji za zdravlje jer izaziva razaranje moždane strukture i izaziva kancer na mozgu. Takođe, u svu upakovanu i konzervisanu hranu se stavlja natrijum-glutamanat koji je pojaćivač ukusa i koji je izuzetno opasan, kancerogen i sva ova epidemija alergija je od njega. Pojačivač ukusa je sredstvo bez kojeg niko ne bi mogo da jede ništa upakovano jer bi smrdelo na konzervu i metal i na plastiku i bilo bi izuzetno neukusno, ali se stavi pojačivač ukusa i onda možete i ljudski izmet da jedete iz WC šolje i bice vam ukusan.

VOĆE I POVRĆE zatrovano pesticidima, herbicidima, fungicidima i ostalim otrovima. Svi znamo da se sve voće i povrće prska izuzetno otrovnom hemijom kako ne bi bilo napadnuto od bubica po njivama i ta hemija truje bubice i mikrobe i voće ne propada po njivama. Ta hemija koja truje sve što gmiže i lazi naziva se pesticidima. Herbicidi su jos više opasni za ljude i životinje, a to je hemija koja je toliko jaka da spali svaku travku. Znači, herbicidi se enormno posipaju po zemljištu pre setve da bi ubili korove i da ne raste trava pre setve. Ti herbicidi su toliko otrovni da uništavaju sve živo na planeti sve više i više iz godine u godinu. Oni se talože u ljudski organizam vremenom tako da na kraju izazivaju vrlo teške bolesti, hronične, zbirno sa ostalom otrovnom hemijom u hrani. Međutim, tu nije kraj otrovima u hrani. Nakon berbe voća i povrća da bi to voće i povrće moglo mesecima i mesecima da stoji po rafovima i da se ne ubuđa, ono se prska fungicidima koji su takođe toliko otrovni da mesecima pa i godinama truju mikroorganizme koji napadaju voće i povrće. I zamislite sad kad unesete taj fungicid u svom telu. jednostavno ne postoje reči koje bi to opisale koliko je to stravično za vaše zdravlje. Naravno, sve se to zna, ali naučnici i političari štite trgovce i ekonomiju tako da je njima bitan profit i pare a zdravlje građana im je totalno nebitno. Za njih je samo zabrinjavajuća hemija koja odma ubija a ova hemija ne ubija odmah nakon konzumiranja, ona ubija nakon više godina, vrlo postepeno i podmuklo u velikim hroničnim bolestima. A i hronične bolesti su poželjne ovom satanističkom sistemu svetskom jer kako bi inače radile farmakomafije i zarađivali medicinari i bolničari i doktori da nema bolesti. Što više bolesnih, to veći profit. Vidite kako je sve povezano.

Slični tekstovi 11 najčešćih OTROVA hrane

Znači, kad se sve uzme u obzir, moj vam je savet, ako želite zdravlje vas samih i vaše dece i unuka – NEMOJTE KUPOVATI NIŠTA, ALI NIŠTA iz megamarketa i prodavnica i pijaca. KUPUJTE OD SELJAKA na seoskim domaćinstvima direktno. A poželjno je da kupujete hranu u što većoj zabiti, nekoj planini gde nema asfaltiranih puteva, jer onda je to znak da niko nema finansijske isplativosti da dovozi u takvu… džakove sa koncentratima i hemijom, pesticide i herbicide, jer se ne isplati. Znaci kupite jedan džip sa pogonom na sva 4 točka i jedan ili dva velika zamrzivača i mesečno jednom idite u neku vukojebinu na Kopaoniku ili tako negde u južnoj Srbiji što dalje od gradova i kupite hranu – meso, jaja, sir, voće, divlje jabuke i tako. (Trazim_curu_zabrak)

Napišite i Vi šta mislite o ovoj temi na Forumu Krstarice…