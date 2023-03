Zdravo, a nezdravo: Ovo voće i povrće prepuno je pesticida

Lekari i dijetetičari neprestano nas podstiču da jedemo više voća i povrća bogatog vlaknima i hranjivim materijama jer kažu da su dobri za nas. Nije da nisu u pravu. Brojne studije ističu zdravstvene dobrobiti jedenja namirnica poput borovnica, spanaća, šargarepe, brokolija i pečuraka.

Ali šta ako se pritom izlažete potencijalno štetnim pesticidima?

Upravo je to pokazalo najnovije istraživanje neprofitne grupe Environmental Working Group (EWG): više od 75% neorganskih svežih proizvoda koji se prodaju u SAD-u sadrži ostatke pesticida. To je još veći procenat od rezultata slične studije EWG-a prošle godine. Izveštaj se bazira na federalnim podacima prikupljenim iz hiljada uzoraka 46 različitog konvencionalno uzgojenog voća i povrća, piše Eat This, Not That!

Ideja je pomoći potrošačima da donesu dobre odluke o proizvodima u prodavnici mešovitom robom.

Zdravo, a nezdravo

„USDA prikuplja hiljade uzoraka proizvoda svake godine koji se šalju na police supermarketa u SAD-u“, objasnio je Aleksis Temkin, Ph.D., EWG toksikolog. „Naša analiza podataka iz više od 46.000 uzoraka otkrila je da je 75% uzoraka neorganskih svežih proizvoda bilo kontaminirano ostacima pesticida od 251 različitog pesticida.“

Velik broj pesticida otkrivenih u istraživanju grupe „odražava uzgojne prakse koje uveliko zavise od sintetičkih pesticida“, istakao je Temkin, dodajući: „Pesticidi koje je pronašlo USDA ostaju čak i nakon što su uzorci proizvoda oprani i oljušteni.“

Jagode ubedljive

Prema EWG-u, prevelika izloženost pesticidima može potencijalno naštetiti vašem zdravlju. Ako ste zabrinuti zbog pesticida u hrani, najgora stvar koju možete da uradite je da potpuno smanjite unos voća i povrća. Većina Amerikanaca već ne jede dovoljno, prema CDC-u.

„Organski ili prirodni pesticidi ili drugi dodaci mogu zvučati bezopasno, ali u nekim slučajevima visoka izloženost može biti zabrinjavajuća“, rekao je toksikolog. „Na primer, bakar sulfat, poznat i kao plavi kamen, prirodno jedinjenje koji se koristi na određenim usevima za sprečavanje rasta gljivica, može biti povezan s oštećenjem jetre kada je izloženost previsoka.“

Dok su jagode i ove godine ostale na vrhu liste „Dirty Dozen“, postoji nekoliko novih dodataka grupi—tačnije, borovnice i mahunarke, koje su srušile paradajz na 13. mesto, a celer na 15. mesto, piše Klik.hr.

Evo spiska voća i povrća s najviše pesticida.

Jagode

Spanać

Kelj, raštan i gorušica

Breskve

Kruške

Nektarine

Jabuke

Grožđe

Paprike & Ljute papričice

Trešnje

Borovnice

Zeleni pasulj

