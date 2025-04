3 najgore namirnice koje možete pojesti: Zbog njih ubrzano starimo, gojimo se i razboljevamo

Tri namirnice koje nikada ne bi trebalo da budu deo redovne ishrane

Kada je u pitanju održavanje zdrave ishrane, nije važno samo koliko jedete, već i koju hranu jedete. Registrovani dijetetičar Luk Kori kaže da je najgora stvar koju možete da uradite je da jedete hranu koja ima visok sadržaj kalorija i malo zdravih hranljivih materija kao što su esencijalni vitamini i minerali. On govori o hrani kao što su peciva i kolači, sokovi, mesne prerađevine, pržena hrana i još mnogo toga, piše DeleciousFood.

Prema njegovim rečima, ovo su tri namirnice koje nikada ne bi trebalo da budu deo redovne ishrane:

Smrznuta pica

– Većina smrznutih pica sadrži mnogo kalorija, natrijuma, šećera i zasićenih masti i nekoliko drugih korisnih hranljivih materija, rekao je Kori.

Gazirana pića

Gazirana pića se veoma lako konzumiraju u velikim količinama, što može da doprinese velikom unosu kalorija i šećera. – To može da dovede do debljanja i drugih zdravstvenih problema – tvrdi on.

Mesne prerađevine

Kori navodi slaninu, kobasice i delikatesno meso koje ne samo da ima mnogo kalorija, već ima i mnogo zasićenih masti i nekih nitrata, što može doprineti raznim bolestima. Međutim, Kori ističe i da je veoma važno održavati raznovrsnu i zdravu ishranu, a ne samo izbegavati određene namirnice.

– Postoji uravnotežena ishrana i neuravnotežena ishrana. Nijedna hrana sama po sebi neće ugojiti osobu ili naškoditi njegovom zdravlju. Najvažnije je kako se pojedinačna hrana uklapa u celokupnu ishranu. Pošto postoji toliko mnogo faktora koji dolaze u igru kada jedemo svaki dan, toliko je mogućih obrazaca zdrave ishrane. Važno je da svako pronađe stil koji mu odgovara – zaključio je on.

