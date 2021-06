4 fantastična razloga zašto treba jesti lubenicu

Počela je sezona lubenica, pa da ponovimo zašto ova slasna „kraljica leta“ treba da se nađe na vašem meniju.

Čisti organizam

Bogata je elektrolitima i vodom, ima jako malo kalorija (30 kalorija na 100 g) pa je odlična za dijetu. Savršeno čisti organizam i izbacuje otrove. Obiluje fitonutrijentima i antioksidansima koji čuvaju zdravlje.

Vitamin A

Odličan je izvor vitamina A (100 g sveže lubenice ima 569 mg ili 19 odsto dnevne potrebe ovog vitamina). Vitamin A je važan za održavanje zdrave kože, sluznice pluća i usne šupljine.

Bogata antioksidansima

Lubenica je bogata i antioksidansima kao što su likopen, betakaroten, lutein, zeaksantin i kriptoksantin, koji su efikasniji u prevenciji raka dojke, prostate, debelog creva, pluća i gušterače.

Izvor kalijuma

Odličan je izvor kalijuma, koji je nužan za ravnotežu elektrolita, preko potrebnih za normalan srčani ritam i pritisak. Kalijum je važan u sprečavanju srčanih i moždanih udara.

Ništa bez vitamina C

Sadrži velike količine vitamina B6 (piridoksina), tiamina (vitamina B1), vitamina C i mangana. Vitamin C jača imunitet, a mangan kao element u tragovima odgovoran je za zdravlje kože i kostiju.

