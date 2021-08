5 fantastičnih razloga zašto je dobro jesti seme lubenice

Ako ste do sada odstranjivali semeke iz ove namirnice, vreme da promenite tu naviku. Razlog je jednostavan, a glasi da su one takođe bogate hranljivim sastojcima, a uz to su i zasitne, prenose mediji.

1. Čiste organizam

Semenke lubenice sadrže vlakna koja pospešuju rad organa za varenje i omogućavaju izbacivanje toksina. Od minerala izdvajamo kalijum, koji je zadužen za čišćenje organizma.

2. Smanjuju otečenost

Ukoliko tokom letnjih meseci osećate težinu u nogama, sada znate jedno od rešenja. Tajna je u magnezijumu, koji podstiče cirkulaciju, piše citymagazine.danas.rs.

3. Podstiču dobro raspoloženje

Kao što smo već naveli, semenke ne treba bacati ni zato što su izvor vitamina B, koji se pozitivno odražava na raspoloženje. Slično dejstvo ima i magnezijum.

4. Smanjuju holesterol

Vlakna su zadužena za to da se apsorpcija šećera i masti odvija lagano, bez naglih oscilacija nivoa insulina i holesterola.

5. Podstiču blistav ten

Sve prethodno što ste pročitali rezultira čistim tenom, bez akni. Za kraj, tu su i poluzasićene esencijalne masne kiseline, koje su dragocene za blistavost kože.

