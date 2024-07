5 razloga zbog kojih bi trebalo da jedete lubenicu: Ukusna i sočna, pravi je izvor minerala i vitamina

Lubenice skoro svi obožavamo, posebno kada su hladne, jer su pravo slatko osveženje.

Imaju znatno manje šećera u poređenju s drugim povrćem, a, osim toga, bogate su vitaminima A, C i E, mineralima i antioksidantima, piše Healthline.

Iako za nju često kažemo da je voće, ona je zapravo povrće i pripada porodici bundeva.

Zbog nutrijenata koje sadrži, ima brojne benefite po naše zdravlje, a koje, saznajte u nastavku teksta.

1. Hidrira kožu

Nije tajna da lubenica sadrži veliku koncentraciju vode, zbog čega i deluje osvežavajuće na organizam. Pritom, vitamini E i C takođe imaju hidratantne prednosti. Dok je vitamin E poznat po svojim impresivnim svojstvima hidratacije, pokazalo se da vitamin C istovremeno smanjuje gubitak vlage. Jednostavno, vitamin E osigurava vlagu, dok vitamin C pomaže da se ona „zaključa“ u kožu.

2. Dobar antioksidant

Lubenica je dobar izvor antioksidanata, pre svega vitamina C, vitamina A, beta-karotena, kao i jedinjenja iz grupe karotenoida-likopena.

Ovi snažni antioksidanti neutrališu slobodne radikale, koji mogu da prouzrokuju brojne štetne transformacije.

3. Podstiče varenje

Lubenica ima visok sadržaj vode i takođe sadrži vlakna. Ovi hranljivi sastojci pomažu u održavanju zdravlja creva sprečavanjem opstipacije i podstiču pravilnost pokreta creva.

4. Ublažava upalu mišića

U studiji iz 2017. godine, sportisti su dva sata pre trčanja polumaratona popili – jedni pola litre placebo soka, drugi istu količinu soka od lubenice sa dodatkom L-citrulina. Oni koji su konzumirali piće lubenice prijavili su manji bol u mišićima 24–72 sata posle trke.

5. Dobra je za zdravlje srca

Likopen koji sadrži ovaj sjajan crveni plod može vam pomoći u stabilizaciji krvnog pritiska. Takođe, on može da snizi nivo holesterola i pomaže da naše arterije ostanu zdrave.

(Telegraf.rs)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.