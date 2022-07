Ako jedete crnu čokoladu svakog dana, evo šta se dešava u vašem telu

Ne postoji osoba na svijetu koja ne voli ovu poslasticu, a ona utiče na razne načine na naš organizam!

Dijetetičari Kortni D’Anđelo i Trista Best otkrili su šta se dešava našim tijelima ako redovno jedemo čokoladu. Naravno, ona sa visokom količinom kakaa u sebi je mnogo zdravija i donosi brojne benefite našem organizmu, što nije slučaj i sa onima koje su pune šećera.

Naime, kakao izvor hranljivih materije i u svom prirodnom obliku je pun antioksidanata. Uz tog razloga, preporučljivo je uzimati crnu čokoladu.

Zato, dobro vodite računa pri odabiru, jer nije svaka čokolada kvalitetna!

Šta crna čokolada radi našem telu?

1. Srce će biti zdravije

Utvrđeno je da tamna čokolada pomaže u poboljšanju zdravlja srca zbog svojih moćnih antioksidantnih flavonoida.

– Tamna čokolada sadrži antioksidante koji mogu da povećaju cirkulaciju krvi u srcu, smanje rizik od zgrušavanja, a čak se pokazalo i da snižavaju krvni pritisak. Dakle, zdrava konzumacija čokolade može da smanji rizik od moždanog udara i srčanih bolesti – objašnjava D’Anđelo za Eat This.

2. Smanjuje stres

Naravno da čokolada poboljšava raspoloženje, a samim tim smanjuje i nivo stresa.

– Ako bolje razmislite, jedenje čokolade skoro uvek poboljšava vaše raspoloženje, a studije su pokazale da su ljudi koji su jeli čokoladu prijavili da se osećaju manje pod stresom – kaže D’Anđelo.

Međutim, važno je biti svestan ne samo količine čokolade koju jedete, već i njenog kvaliteta.

3. Ne unosite prazne kalorije

Dok mlečne i bele čokolade, koje su dosta obrađene, imaju mnogo šećera u sebi, crna je izvor hranljivih materija. Preporučljivo je da ima što viši procenat kakaa u sebi.

– Određene vrste čokolade mogu biti izvor praznih kalorija, što znači da vaše telo prvenstveno dobija kalorije i vrlo malo vitamina, minerala ili fitonutrijenata. Tako može doći do naglog pada šećera u krvi, što dovodi i do neizbežne promene raspoloženja, povećanja gladi, a onda i do gojaznosti- objašnjava Best.

4. Smanjuje se želja za voćem

Neka istraživanja takođe pokazuju da kada jedete prerađen ili dodat šećer, veća je verovatnoća da ćete steći naviku da žudite za još više šećera. I tada ćemo češće posezati za više čokolade ili slatkiša umesto prirodnih šećera.

Voće može biti odličan način da dobijete prirodne šećere i ugljene hidrate koji su vam potrebni, ali ako jedete čokoladu svaki dan, to može promeniti vašu želju za šećerom i prirodnom slatkoćom.

„Kada redovno jedete dodat šećer, možete početi da gubite ukus za pravu slatkoću, poput voća“, dodaje Best.

5. Unos magnezijuma

Što je čokolada tamnija, to je veća njena nutritivna vrednost i više magnezijuma sadrži.

– Čokolada sadrži magnezijum, koji ima mnoge prednosti i koji je mineral koji se prirodno nalazi u zemlji, kao i u ljudskom telu.

Neophodan je za život jer se nalazi u svakoj ćeliji tela i važan je za obavljanje mnogih telesnih funkcija. Ovaj mineral je takođe važan za zdravlje mozga, a deluje i na krvne sudove – zaključuje Best, a prenosi Stil.

