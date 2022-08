Ako jedete previše lubenice, ovo je pet iznenađujućih nuspojava koje možete osetiti

Leto je u punom jeku, a s njim i sezona savršeno slatkih i sočnih lubenica. Pored brojnih letnjih namirnica koje nas mogu osvežiti i pružiti nam nutritivno bogatstvo, lubenica je jedna od najpopularnijih zbog svog mirisa, ukusa i jednostavnosti konzumacije, a i pristupačnosti cene u jeku njene sezone. Može se pronaći čak za 20 dinara po kilogramu, što znači da jedna lubenica prosečne veličine košta oko 200 dinara, a četvoročlana porodica u njoj može uživati u barem 4 obroka.

Voće ili povrće?

Ovo ukusno voće ima oko 92 posto vode i pripada porodici tikvica, koja između ostalih broji i druge članove poput bundeve, tikve i krastavca. Lubenica je jedinstvena jer se smatra i voćem i povrćem, premda je u praksi uglavnom ubrajamo pod voće. Ne samo da je predivnog ukusa, već nudi i brojne dobrobiti za zdravlje i lepotu. Ne sadrži masnoće i izvrstan je izvor vitamina A, B6 i C, sadrži kalijum i korisne biljne hemikalije poput likopena i citrulina.

Sadržaj vlakana u lubenici čini je neverovatnom namirnicom za mršavljenje. Ovo voće s crvenim mesom poznato je po puno dobrih učinaka kada se jede umereno, ali šta se događa ako ga konzumirate u velikim količinama?

Stručnjaci kažu da konzumiranje previše lubenice ipak ima i mnogo nuspojava

Uprkos svojim izvanrednim prednostima, jedenje lubenice u velikim količinama zapravo može naštetiti vašem telu. Evo nekih nuspojava konzumiranja lubenice u velikim količinama:

1. Može uzrokovati proliv i druge probavne probleme

Lubenica je izvrstan izvor vode i jednako dobar izvor dijetalnih vlakana. Međutim, konzumiranje velikih količina može dovesti do probavnih problema poput proliva, nadutosti, gasova itd. Sadrži sorbitol koji je jedinjenje šećera, a podstiče retku stolicu i probleme s gasovima. Drugi uobičajeni uzrok takvih problema je sadržaj likopena, pigmentiranog antioksidansa koji lubenici daje njenu boju.

2. Može povećati nivo glukoze

Ako ste dijabetičar, velike su šanse da vam previše lubenice može značajno povećati nivo šećera u krvi. Premda je zdrava, ima visok glikemijski indeks (72)

3. Može povećati rizik od razvoja upale jetre

Osobe koje redovno piju alkohol trebalo bi da izbegavaju velike količine lubenice jer visok nivo likopena može reagovati s alkoholom i dodatno uzrokovati upalu jetre. Preterani oksidativni stres na jetru može biti štetan.

4. Može uzrokovati preteranu hidraciju ili trovanje vodom

Trovanje vodom ili prekomerna hidracija je stanje kada vaše telo ima višak vode u sebi, što dovodi do gubitka sadržaja natrijuma. Konzumacija veće količine lubenice može povećati nivo vode u vašem telu. Ako se višak vode ne izluči, to može dovesti do povećanja volumena krvi, što dalje uzrokuje oticanje nogu, iscrpljenost, opterećenje na bubrege i dr. Takođe može dovesti do gubitka nivoa natrijuma u telu.

5. Može uzrokovati kardiovaskularne probleme

Poznato je da je lubenica izvrstan izvor kalijuma koji je vitalni nutrijent s brojnim ulogama u održavanju zdravlja tela. Pomaže u održavanju funkcije elektrolita, održava naše srce zdravim i čini naše kosti i mišiće jačima. Međutim, previše kalijuma može dovesti do kardiovaskularnih problema poput nepravilnog rada srca, slabog pulsa itd.

Koliko lubenice možete dnevno pojesti?

Prema nutricionistu i fiziologu Ritešu Bariju, „100 grama lubenice ima oko 30 kalorija. S obzirom na to da je većina njenog udela voda, lako je pojesti čak 500 grama, što znači da ste upravo pojeli 150 kalorija. Budući da je lagana za želudac, možda nećete osećati sitost, zbog čega ćete se dovesti do toga da je jedete više nego što bi trebalo, kao i da biste nakon nje mogli posegnuti za nekom drugom hranom jer vam ona nije dovoljna. Takođe, ima šest grama šećera na 100 grama, tako da bi vam 500 grama lubenice na kraju donelo 30 grama šećera. Idealno je za većinu ljudi da pojedu između 100 do 150 grama šećera dnevno iz sve hrane zajedno. Šećer iz lubenice vam povećava ovaj broj.“

Jesti lubenicu nije loše, ali višak bilo čega može biti nezdrav, čak i nečega tako zdravog kao što je lubenica, piše stranica food.ndtv.com.

