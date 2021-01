Ako svaki dan uzimate vitamin C desiće se OVO!

Puno je dobrobiti, ali postoji i rizik…

Vitamin C je prirodni sastojak određenih namirnica, nekima se dodaje a može se pronaći i kao suplement, pojašnjava američki Nacionalni institut za zdravlje (NIH), a prema rečima dr Deren Marinis, ovaj vitamin je esencijalan deo ishrane, pa je važno znati šta će svakodnevna upotreba učiniti vašem zdravlju.

Nedostatak vitamina C može da prouzrokuje brojne zdravstvene probleme, a među najčešće simptome spadaju gubitak težine, umor, upaljene desni koje znaju da krvare, rane kojima treba dugo da zacele, prehlada za prehladom i sl. Tu se ubrajaju i učestale infekcije urinarnog trakta.

„Vitamin C je esencijalna komponenta vezivnog tkiva i igra važnu ulogu u zarastanju rana“, napominje dr Marinis.

SADRŽI ANTIOKSIDANTE

Dr Marinis pojašnjava da vitamin C deluje kao antioksidant i može da spreči oštećenje ćelija, a takođe igra preventivnu ulogu kada je u pitanju oksidativni stres.

MOŽE DA POJAČA PROIZVODNJU KOLAGENA

Dr Marinis pojašnjava da je ovaj vitamin potreban za biosintezu kolagena i zato je glavni sastojak mnogih proizvoda za negu kože.

MOŽE DA DELUJE KAO PREVENCIJA OD RAZVOJA RAKA

Prema pisanju NIH, mnogo istraživanja je dokazalo da vitamin C može da spreči razvoj raka, a većina studija pokazuje poveznicu između unosa vitamina C i raka koji nastaje na plućima, dojci, crevima…

MOŽE DA POBOLJŠA RAD SRCA

Prema rečima stručnjaka, postoje dokazi da ovaj vitamin sprečava razvoj kardiovaskularnih bolesti. Jedna velika studija uključila je više od 85.000 žena u istraživanje i tako otkrila kako unos ovog vitamina putem hrane ili suplementa deluje kao zaštita od koronarnih bolesti srca. Ostale su pokazale kako može da umanji rizik od infarkta.

MOŽE DA ZAŠTITI OD GUBITKA VIDA

NIH takođe nudi dokaze da vitamin C može da prevenira, pa čak i leči makularnu degeneraciju i mrenu, dva vodeća uzroka gubitka vida kod starijih osoba.

MOŽE DA SPREČI POJAVU SKORBUTA

Prema rečima dr Marinis, akutni manjak vitamina C može voditi do skorbuta, a on se retko javlja u razvijenim zemljama. Simptomi mogu da se jave mesec dana nakon što u organizmu dođe do manjka ovog vitamina. Simptomi uključuju umor i upalu desni. Ipak, stanje može da se pogorša, pa će doneti i depresiju, upale desni i čak gubitak zuba. Ako se ne leči, može biti fatalno.

MOŽE DA POMOGNE KOD PREHLADE

Smatra se da ovaj vitamin utiče na jačanje imuniteta, ipak stručnjaci ističu da ne mora da bude tako efektan u sprečavanju prehlade kao što mislite. Vitamin C može da skrati trajanje bolesti i da ublaži simptome kod opšte populacije, pojašnjava NIH.

MOŽE DA UTIČE NA POJAVU BOLA U STOMAKU

Kako vitamin C nije toksičan, ne može da prouzrokuje jake negativne posledice nakon konzumacije, ali može da stvori probleme u gastroenterološkom sistemu, poput proliva, mučnine i grčeva.

MOŽE DA DOVEDE DO STVARANJA KAMENA U BUBREGU

Postoje neki dokazi da visok nivo vitamina C može da pojača udeo kiseline u bubrezima i mokraći, što pak može da utiče na razvoj kamena u bubregu.

MOŽE DA SPREČI NEDOSTATAK GVOŽĐA

Ovaj vitamin pomaže telu da što bolje apsorbuje gvožđe, a jedna studija dokazala je da 100 mg ovog vitamina pojačava apsorpciju spomenutog minerala za čak 67 posto.

KAKO PREPOZNATI MANJAK VITAMINA C?

Sklonost infekcijama, malaksalost, bolest u zglobovima, ali i suva koža tela, rane koje sporo zarastaju i slično, samo su neki od znakova upozorenja koji nam govore da bi trebalo da povećamo unos ovog snažnog antioksidansa.

Prvo na šta pomislimo kad je reč o vitaminu C, jesu dodaci ishrani i konzumacija citrusnog voća, ali dobro je znati da su šipak, kupus, acerola, zeleno lisnato povrće, kivi i jagode, takođe izvrsni izvori vitamina C.

KOJE JOŠ NAMIRNICE SADRŽE VITAMIN C?

Čili papričice: Pola šolje seckanih čili papričica sadrži 107.8 mg vitamina C, a naučnici sa Univerziteta u Bafalu otkrili su da su papričice bogate kapsaicinom, jedinjenjem koje ih čini ljutim, a koje pomaže da se ublaže bolovi u mišićima i zglobovima.

Crvena paprika: Šolja seckanih crvenih paprika sadrži skoro tri puta više vitamina C od narandže. Takođe, ovo povrće bogato je vitaminom A koji je izvrstan za zdravlje očiju.

Zelena paprika: Šolja zelenih paprika sadrži dnevnu dozu unosa vitamina C, a takođe su dobar izvor hranljivih vlakana koja pomažu u radu metabolizma i probave.

Kelj: Kelj je bogat vitaminom A te vitaminom K, a sadrži 80 mg vitamina C. Takođe, čestom konzumacijom kelja unosite u telo dovoljnu dnevnu dozu minerala i nezasićenih masnih kiselina.

Brokoli: Ovo povrće je bogato vitaminom C i vlaknima, a po serviranju sadrži samo 30 kalorija. Neka istraživanja čak pokazuju da može da pomogne u prevenciji više vrsta raka.

Papaja: Papaja je egzotično voće, a brojne studije su pokazale da čisti sinusne kanale, kožu čini mekšom i sjajnijom, te jača kosti. Jedna šolja sadrži 88 mg vitamina C.

Jagode: Crveno i slatko voće puno je vitamina C i bogato folnom kiselinom, kalijumom, gvožđem i magnezijumom, odnosno mineralima koji su dobri za zdravlje srca i krvotoka. Ako niste znali, jagode pomažu da održite svoje zube belim.

Ananas: Osim što sadrži 78 mg vitamina C, ananas je bogat enzimom bromelainom koji ublažava nadutost i deluje protivupalno, pa olakšava oporavak mišića nakon treninga, prenosi Ordinacija.hr.

