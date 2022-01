Ako vam je stalo do zdravlja srca, ove namirnice morate da izbegavate

Doktorka i autorka knjige The One One One Diet Deliš Ranja Batajne sačinila je listu namirnica koje su veoma nezdrave za srce.

„Hrana koja je zdrava za srce sadrži hranjive sastojke koji dokazano koriste kardiovaskularnom sistemu ili smanjuju rizik od razvoja srčanih bolesti snižavanjem lošeg LDL holesterola i triglicerida u krvi, smanjenjem krvnog pritiska, kontrolom težine i/ili poboljšanjem osetljivosti na insulin“, kaže Deliš Ranja Batajne.

Omega-3 masne kiseline, kalijum, kalcijum, magnezijum, vlakna, fitonutrijenti i antioksidansi su najvažniji, a njihov udeo je najveći u mediteranskoj prehrani pa su najbolji izbor za one koji žele održati ili poboljšati zdravlje srca, prenosi Indeks.

S druge strane, u hranu koja se nalazi na crvenoj listi koju treba izbegavati da se sačuva zdravlje srca ubrajaju se:

Obrađeni mesni delikatesi

Hot dog

Pečena piletina

Pržena piletina

Prženi krompirići

Čips

Voćni smuti

Zeleni sok

Konzervirano povrće

Kapare

Jogurt s ukusom

Granola

Margarin

Gotova smrznuta jela

Kečap

Crveno meso

So

Dresinzi za salatu

Beli hleb

Beli pirinač

Sportski napici

Energetski napici

Pica

Alkohol

Maslac od kikirikija bez masti

Pahuljice sa šećerom

