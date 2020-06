Ako želite da smršate, ovu namirnicu odmah uvrstite u doručak

Koliko ste puta do sada čuli kako je doručak najvažniji obrok u danu!? Međutim, pretrpavanje tanjira nezdravim namirnicama pogoršaće stvar i udaljiti vas od krajnjeg cilja – gubitaka suvišnih kilograma.

Ipak, jedan protein najpogodniji je za mršavljenje, pokazala su istraživanja, a radi se o jajima.

Studija objavljena u američkom časopisu “Journal of Clinical Nutrition and the International Journal of Obesity” utvrdila je da će oni koji za doručak jedu jaja, za osam nedelja smanjiti telesnu težinu za 65 posto više i u mršavljenju će biti uspešniji od onih koji ne doručkuju ovu namirnicu.

Dijetetičarka Alisa Pajk tvrdi da bi doručak trebalo da bude sastavljen od namirnica bogatih vlaknima i proteinima jer one tijelo drže sitim tokom celog dana.

Takav doručak čine jaja i avokado ili hleb od celovitih žitarica.

– Ono što jaja čini najboljom namirnicom za doručak jeste njihovo bogatstvo u proteinima – tvrdi dr. Kerolajn Apovian i napominje da jaja sadrže 180 kalorija, a 14 grama proteina.

Osim toga, jaja obiluju i vitaminom B12, riboflavinom, selenom i vitaminom A.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.