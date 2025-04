Bolje piće od ovog ne postoji: Svi ga imamo u kući, a nismo svesni da produžava život

Popularno piće može da smanji rizik od smrti, tvrde doktori

Sada, postoji još više razloga da se okupite na šoljici čaja, jer studija pokazuje da vam jedno toplo piće može pomoći da živite duže. Ovo otkriće će biti dobra vest za sve koji vole čaj.

Istraživači sa Nacionalnog instituta za zdravlje analizirali su pola miliona muškaraca i žena, starosti od 40 do 69 godina, iz Velike Britanije. Koristeći upitnike, stručnjaci su otkrili da ljudi koji piju dve ili više šoljica crnog čaja dnevno imaju 9 do 13 odsto manji rizik od umiranja od onih koji ne piju crni čaj. Prednosti su bile iste bez obzira da li su ljudi dodavali mleko ili šećer u svoj čaj. Isto je važilo i za kafu. Rezultati, objavljeni u Annals of Internal Medicine, otkrili su da je 89 odsto onih koji redovno piju čaj konzumiralo crni čaj. Ostale varijacije uključuju zeleni čaj, za koji se takođe pokazalo da ima ogromnu listu potencijalnih zdravstvenih koristi. Autori kažu da njihova otkrića sugerišu da čaj, čak i uz veće količine unosa, može biti deo zdrave ishrane. Sledi još jedna studija koja je otkrila da čaj može da se bori protiv raka i srčanih bolesti i da smanji rizik od demencije. Listovi čaja sadrže antioksidante koji pomažu u uklanjanju štetnih atoma iz krvotoka i smanjuju otok.

Odvojena studija je pokazala da ispijanje pet napitaka dnevno može pomoći u poboljšanju funkcije mozga u kasnijem životu. Ali druga studija upozorava na prevruću šolju čaja, što može povećati rizik od raka jednjaka (grla). Rak jednjaka je rak koji se nalazi bilo gde u jednjaku, ponekad se naziva jednjak ili cev za hranu. Većina ljudi je starija od 60 godina kada im se dijagnostikuje, a u Velikoj Britaniji oko 9.300 ljudi dobije dijagnozu raka jednjaka svake godine.

Jedna studija, objavljena 2019. godine, pokazala je da su ljudi koji piju topli čaj izloženi riziku od „termičkih povreda“. Njihova analiza je otkrila da su ljudi više izloženi riziku od raka jednjaka ako je bilo manje vremena između sipanja čaja i ispijanja čaja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com