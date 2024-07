Celog leta jedete lubenicu: A znate li kako utiče na vaše krvne sudove, pritisak i probavu

Obavezna na plažama i kao desert u vrelim, letnjim popodnevnim satima, lubenica je sinonim za leto. Njena slatkoća i osvežavajući efekat čine je najpopularnijim letnjim voćem širom sveta. Ali divan ukus i svežina nisu jedini razlozi zbog kojih bi trebalo da uključite lubenicu u svoju ishranu. Kao i ostalo voće i povrće, lubenica je i veoma hranljiva i veoma ukusna, a postoji niz razloga zašto je ovo voće odlično za vas.

Jedna od glavnih je činjenica da je lubenica odličan izvor antioksidanata, pre svega likopena, koji joj daje karakterističnu crvenu boju. Antioksidansi pomažu u borbi protiv slobodnih radikala koji mogu izazvati oštećenje ćelija. Kao i svi fitonutrijenti, likopen štiti od nekih vrsta raka, kao što su rak prostate i dojke, a takođe može pomoći u zaštiti od srčanih bolesti. Uz lubenicu, likopenom su bogati i paradajz, crveni grejpfrut i guava.

Utiče na varenje

Lubenica se sastoji uglavnom od vode, čak 92 odsto, pa je konzumacija ovog voća odličan način za hidrataciju tokom vrelih letnjih dana. Možete ga koristiti i kao užinu posle treninga da biste nadoknadili tečnost izgubljenu tokom vežbanja.

Sadržaj vode u lubenici će pomoći varenju jer je hidratacija vitalna za taj proces tela. U suprotnom, ako ste dehidrirani, telo će povući sve raspoložive tečnosti kako bi pomoglo kretanje hrane kroz sistem. Ovo može dovesti do zatvora, a redovna hidratacija može pomoći u sprečavanju ovog problema.

Ima nizak sadržaj šećera i malo kalorija

Šolja lubenice iseckane na kockice sadrži oko 45 kalorija i 10 g šećera. Iako šećer koji se prirodno nalazi u voću ne predstavlja zdravstveni problem, ljudi koji moraju da paze na unos ugljenih hidrata (a šećer je ugljeni hidrat) bi možda ipak trebalo da daju prednost nekom voću sa manjim sadržajem šećera. S druge strane, lubenica ima manje šećera od mnogih vrsta voća, kao što su dinje, breskve, trešnje ili jabuke.

Bogata je esencijalnim hranljivim materijama

Šolja lubenice će vam obezbediti 13 odsto dnevne potrebne količine vitamina C i manju količinu kalcijuma, gvožđa, magnezijuma, kalijuma i vitamina A.

Pomaže u održavanju zdravlja krvnih sudova

Lubenica je izuzetno bogata L-citrulinom, supstancom koja može pomoći u opuštanju krvnih sudova i na taj način može poboljšati protok krvi i pomoći u boljoj kontroli krvnog pritiska. Možda ste već čuli da lubenica takođe može pomoći u ublažavanju bolova u mišićima nakon intenzivne vežbe, što je takođe posledica delovanja L-citrulina, za koji se smatra da ubrzava popravku i oporavak mišića. Međutim, treba imati na umu da su studije o tome rađene na malom uzorku i kratkog trajanja i da su rezultati bili nedosledni.

I kora i semenke se mogu jesti

Seme i kora lubenice se obično bacaju, ali su jestive i izuzetno hranljive. Korišćenjem kore i semenki smanjujemo otpad, što je dobro za životnu sredinu. Kao i druge semenke, semenke lubenice su bogate zdravim mastima i proteinima, a takođe su i dobar izvor gvožđa, magnezijuma i cinka. Imaju ukus kao semenke suncokreta, ali je orašasta nota manje izražena. Što se tiče kore, ima ukus krastavca (usput, lubenica i krastavac pripadaju istoj botaničkoj porodici) i veoma je hrskava. Pored toga, sadrži čak i više citrulina od same pulpe, kao i 14 grama proteina na 30 grama kore.

Kako odabrati lubenicu

Lubenice veoma brzo sazrevaju nakon branja, tako da morate da se uverite da je ona koju kupite na pijaci ili u supermarketu zrela i dobra za jelo. Možete primeniti test kucanja: kucnite po lubenici i, ako je zrela, trebalo bi da čujete tup, šupalj i prigušen zvuk. Ali pouzdaniji način je tražiti lubenicu koja je teška za svoju veličinu, ima glatku površinu, kožu koja nije previše sjajna, zaobljene krajeve i žućkastu ili krem boju sa donje strane.

Na šta treba paziti

Kada kupujete celu lubenicu, operite je spolja pre sečenja, jer spoljašnja kora može biti kontaminirana štetnim bakterijama. Ako su prisutne bakterije, nož ih može preneti sa kore na pulpu prilikom sečenja. Takođe, vodite računa da uvek koristite čist nož za rezanje, kako slučajno ne biste preneli bakterije sa druge hrane na lubenicu. Cela lubenica može da stoji na sobnoj temperaturi sedam do 10 dana. Ovo se odnosi na one koje se beru i zatim transportuju u prodavnice, dok domaće lubenice mogu da traju i duže. Isečenu lubenicu treba čuvati u frižideru i pojesti u roku od tri do četiri dana od dana kada ste je isekli.

