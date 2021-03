Čudesan napitak od nara pomaže da istopite salo na stomaku

Koliko Amerikanci i Evropljani vole osvežavajuću limunadu, toliko ljudi u Koreji obožavaju slatko-kiseli napitak od nara i sirćeta. Ali on je zapravo mnogo korisniji i navodno vam može pomoći da izgubite neželjene kilograme.

Da bi potvrdili tu tezu, korejski istraživači su zamolili žene sa prekomernom težine da svakodnevno piju dva takva napitka. Nisu bile na dijeti, a ipak je uočeno da gube značajnu količinu sala na stomaku. Prethodna istraživanja o kombinaciji nara i sirćeta dala su slična otkrića, piše ženski magazin First.

„Možete skinuti pola kilograma tokom danu. Meni je pomogao da se vratim u uske farmerke“, izjavila je mama iz Čikaga Hajdi Hedström (41).

Ovaj navodno čudesan napitak priprema se od kašičice sirćeta, 60 ml soka od nara i 250 do 350 ml vode i malo zaslađivača.

Doktorka nauka i autorka knjige 60 Seconds to Slim: Balance Your Body Chemistry to Burn Fat Fast! tvrdi da sirće i nar sadrže jedinjenja koji pomažu u sagorevanju masti, a u kombinaciji su još efikasniji.

Kad su istraživači tražili razloge zbog kojih ovaj napitak tako deluje, otkrili su da on aktivira enzim AMPK, koji podstiče sagorevanje masnoće unutar pojedinih ćelija. Uzimanje sirćeta uz obrok pomaže u regulisanju nivoa šećera u krvi, baš kao i nar. Kad god je šećer u krvi pod kontrolom, glad i želja za hranom se smanjuju, potvrđuje dr. Kerol Džonston.

Naučnici već godinama znaju da sirćetna kiselina pokreće jetru da ubrza razgradnju masti. Ono što iznenađuje je da četiri različita jedinjenja u naru ubrzavaju učinak sirćetne kiseline.

Istraživanjima je utvrđeno da ovaj napitak, kad se konzumira dva puta dnevno, pre, tokom ili neposredno nakon jela, može podstaći gubitak pola kilograma nedeljno.

Napitak od sirćeta i nara sam po sebi neće dovesti do neverovatne transformacije, ali u kombinaciji sa zdravom ishranom i redovnom fizičkom aktivnošću može biti od velike pomoći.

Pre nego počnete sa konzumiranjem ovog napitka i počnete sa dijetom, posavetujte se sa svojim lekarom.

