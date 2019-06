Da li je crveno vino zaista dobro za srce?

Nijedno istraživanje do sada nije uspostavilo konkretnu uzročno-posledičnu vezu između konzumiranja alkohola i boljeg zdravlja srca, tvrde naučnici.

Godinama su naučne studije ukazivale na vezu između konzumiranja umerene količine crvenog vina i dobrog zdravlja srca, ali stručnjaci kažu da je važno razumeti šta to tačno znači pre nego što počnete da konzumirate čašu ili dve dnevno, piše B92A.

„Nejasno je da li je crveno vino direktno povezano sa tom korišću ili su u igri ipak drugi faktori. Verovatnije je da će ljudi koji piju vino voditi zdraviji način života i imati zdraviju ishranu, kao što je ona mediteranska, za koju se zna da je kardioprotektivna“, rekao je doktor Robert Kloner.

Međutim, možda čak nećete morati da pijete crno vino kako biste osetili koristi, rekao je Kloner. Za umerene količine piva i alkoholnih pića takođe se smatra da su povezane sa manjim rizikom od srčanih bolesti.

Često se pretpostavlja da crveno vino može biti dobro za srce, jer sadrži antioksidanse kao što je resveratrol, koji se prvenstveno nalazi u grožđu, ali i u kikirikiju i borovnicama. Neke studije ukazuju da resveratrol može da utiče na smanjenje holesterola i sniženje krvnog pritiska.

„Postoje oprečna mišljenja o tome da li je resveratrol zaista kardioprotektivan ili nije. Pored toga, postoje mimoilaženja i o količini resveratrola koju bi trebalo uzimati da bi se osetio efekat“, rekao je Kloner.

Lekari preporučuju da, ako pijete alkohol, to činite umereno. To znači da ne konzumirate više od jednog do dva pića dnevno za muškarce i jedno piće dnevno za žene.

Istraživanja su pokazala da umerena konzumacija alkohola može imati neke zdravstvene koristi, uključujući podizanje nivoa dobrog holesterola i smanjenje rizika od dijabetesa. Međutim, prekomerno konzumiranje alkohola može da dovede do brojnih zdravstvenih problema, uključujući oštećenje jetre, neke vrste raka i moždanog udara, da ne spominjemo njegov negativni učinak na srce.

„Višak alkohola je stvarno loš za srce. To može izazvati visok krvni pritisak i podstaći aritmiju. On može uzrokovati i kardiomiopatiju zbog toga što je alkohol toksičan za ćelije srčanog mišića“, rekao je Kloner.

Međutim, da bi se dokazalo da umereno konzumiranje alkohola može da poboljša zdravlje srca bila bi nužna velika prospektivna studija, kaže Kloner.

„Tada biste morali da kontrolišete različite faktore – starost, pol, kardiovaskularni rizik i ishranu. Trebalo bi pratiti faktore dugi niz godina. Ukoliko već pijete, pijte u umerenim količinama“, rekao je on.