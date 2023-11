Da li su naše bake bile u pravu? Evo šta kažu lekari o lekovitom dejstvu pileće supe, konačno znamo istinu

Priprema tanjira pileće supe za voljenu osobu kada je bolesna odavno je praksa koja je prisutna širom sveta vekovima i nije rezervisana samo za naše bake.

Ljudi širom sveta danas pileću supu gledaju kao univerzalnu pomoć tokom prehlade, piše Popular Science.

Terapija pilećom supom može da se prati unazad do 60. godine nove ere i Pedanija Dioskorida, vojnog hirurga koji je služio pod rimskim carom Neronom, a njegova medicinska enciklopedija u pet tomova bila je udžbenik mnogim isceliteljima više vekova.

Međutim, poreklo pileće supe seže hiljadama godina unazad, do drevne Kine.

Doktor Kolbi Timan, dijetetičar na Univerzitetu u Dejtonu, tvrdi da ono što pilećoj supi daje poseban ukus je „umami“ – peta kategorija osećaja ukusa, pored slatkog, slanog, kiselog i gorkog. Često se opisuje kao da ima „mesni“ ukus.

Kako naglašava dr Timan, cela priča o pilećoj supi ima vrlo smisla, jer su aminokiseline gradivni blokovi proteina, a aminokiselina glutamat se nalazi u hrani sa „mesnim“ ukusom. Međutim, nije sva hrana koja ima ovaj ukus meso ili živina; imaju ga i sir, pečurke, miso i soja sos.

Istraživanja pokazuju da je ukus, ključan za lekovita svojstva pileće supe. Pacijenti sa oboljenjima gornjih disajnih puteva uglavnom jedu manje ili uopšte ne jedu, zato što akutne bolesti izazivaju inflamatorni odgovor koji smanjuje apetit. A ako ne jedemo, ne unosimo hranu koja nam je potrebna, da bismo se oporavili.

Rezultati istraživanja ukazuju da umami ukus ,koji ima pilaća supa, može da podstakne apetit. Učesnici jedne studije izjavili su da su osetili glad posle prve kašike supe.

Druga istraživanja govore da mesni ukus poboljšava varenje hranljivih materija. Kada naš mozak oseti umami preko receptora ukusa na jeziku, telo aktivira digestivni trakt da lakše apsorbuje proteine.

Ovo automatski utiče na smanjenje gastrointenstinalnih problema. Iako većina ljudi ne povezuje infekciju gornjih disajnih puteva sa stomačnim tegobama, istraživanja su otkrila da kod dece virus gripa povećava bol u stomaku, mučninu, povraćanje i simptome dijareje.

Smanjenje upala i zapušen nos

Upala je prirodni odgovor tela na povredu ili bolest; upala se javlja kada bela krvna zrnca migriraju do upaljenog tkiva kako bi pomogle u isceljenju. Kada se ovaj upalni proces javlja u gornjim disajnim putevima, rezultira prehladom, a tu su odmah i zapušen nos ili nos koji curi, kijanje, kašljanje i zgušnjena sluz.

Ali ako postoji manja aktivnost belih krvnih zrnaca u nosu će se stvoriti manja upala.

Interesantno je da istraživanje pokazuje da pileća supa zapravo može da smanji broj belih krvnih zrnaca koja putuju do upaljenog tkiva. To radi tako što direktno inhibira sposobnost neutrofila, vrste belih krvnih zrnaca, da putuju do zapaljenog tkiva.

Ključni sastojci

Da biste zaista razumeli umirujuće i lekovito dejstvo pileće supe, važno je znate koje sastojke treba da koristite.

Važno je da koristite piletinu koja telu pruža potpun izvor proteina za borbu protiv infekcije. Povrće obezbeđuje raznovrsne vitamine, minerale i antioksidanse. Rezanci su tu da daju telu ugljene hidrate, koji su važni za energiju i brži oporavak.

Ako u supu dodate biber i beli luk, ti sastojci će omekšati sluz.

Sama supa, je odličan elektrolit, što je veoma važno ako prehlađena osoba ima temperaturu.

Ukratko, najnovija nauka sugeriše da pileća supa – iako nije apsolutan lek za prehladu i grip – zaista pomaže u isceljenju.

Na kraju, čini se da je baka opet bila u pravu.

(Espreso/Danas)

